Dicen que “Mingo” Vázquez fue el perdedor del conversatorio organizado por EL DEBATE al no asistir

Las posibilidades. Muchos ahomenses elevaron su percepción de que la pelea en la recta final de la campaña estará peleada entre Marco Antonio Osuna Moreno, candidato del PRI-PAN-PRD, o Gerardo Vargas Landeros, candidato de Morena-Partido Sinaloense. Eso tras la participación de ellos y Miguel Ángel Camacho, candidato de Movimiento Ciudadano, en el Conversatorio de Ideas y Propuestas 2021 organizado por EL DEBATE. Como era lógico, Camacho fue con todo, aunque dijo que falló al que más le traía ganas. Para su mala fortuna y su equipo, muchos ahomenses se fijan en la capacidad de movilización que tienen los candidatos y los partidos que los postulan para verle o no posibilidades en las urnas. Y lo que se vio afuera del CIE, lugar donde se llevó a cabo el evento, es que el PRI-PAN-PRD y los vargaslanderistas-pasistas la tienen. Ambos grupos pelearon el espacio afuera del recinto demostrando fuerza para dar la pelea en las urnas el 6 de junio. Dicen que sí cuenta el desempeño en ese tipo de ejercicios, pero al final la elección se gana añadiéndole otros factores.

A lo que iba. Cierto o falso, dicen que Osuna Moreno dio la pelea en su participación en el conversatorio. Algunos coinciden que pasó la prueba en el primer encuentro público que sostuvo con sus adversarios. Poner orden al interior del Ayuntamiento y entrarle a lo del agua potable, drenaje, baches, etc., fue el estímulo de su mensaje. Al mismo tiempo dio en el blanco: hizo señalamientos en contra de Morena-PT que, con el alcalde Guillermo “Billy” Chapman, no dieron resultados. Morena postula a Vargas y el PT a Domingo “Mingo” Vázquez. Iba por ellos, pues.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Viene AMLO a Sinaloa, procedido por senadores

Perdedor. Por cierto, mal le fue a Mingo Vázquez por su ausencia en el conversatorio de los candidatos punteros a la alcaldía. Los comentarios no fueron los mejores para él porque perdió la oportunidad de posicionarse más. Incluso, hay quienes señalan que es el gran perdedor. No tuvo la oportunidad de defenderse ni ir a la ofensiva para que los suyos y más lo vieran que está echado para adelante. No lo hizo y le dejó el espacio libre a Osuna, Vargas y Camacho. Con lo del conversatorio ganaron terreno, unos más y otros menos, pero lo hicieron.

Reduccionista. Algunos señalan que Camacho será factor que debilite a Mingo Vázquez. Lo que suba “El Líder” de aquí a la elección va a contener o bajar el promotor deportivo. Se habla que el soporte de uno y otro es por las preferencias que han mostrado los ciudadanos. Sin embargo, si el voto ciudadano se divide entre ellos los que salen beneficiados son las dos fuerzas políticas sólidas, el PRI-PAN-PRD y el vargaslanderismo-pasismo, especialistas en acarrear el sufragio. Por lo que se ve, Mingo Vázquez y su equipo parece que tienen una visión reduccionista para la toma de decisiones. Creen que irse por el camino más fácil y cómodo es lo más conveniente. Unos dicen que es el más grande error porque Camacho le está disputando el voto ciudadano. Y si lo dejan solo, pues se despacha con la cuchara grande. Falta ver el desempeño de unos y otros en el debate organizado por el Instituto Electoral, pero por lo pronto, dicen, el líder sindical electricista quedó herido por “sacatón”.

Leer más: Biden: cien días que no son nada, como el tango argentino

No es a capricho. Hay quienes quieren tomar la bandera de la planta de fertilizantes de Topolobampo en este proceso electoral. Uno de ellos es el grupo de Aquí No. Como el candidato de Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, se pronunció por la consulta, el día que visitó Topolobampo lo atoraron unos, entre ellos Ulises Pinzón, para rechazar eso. En realidad, no es a voluntad de Rocha o de alguien más si se lleva o no la consulta, sino que solo se va a cumplir con la ley que contempla su realización, como lo ordenó el Juzgado Sexto de Distrito. Y si para posturas, la mayoría quiere que opere la planta.