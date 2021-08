Dicen que Omar González Corral se está despidiendo de la jefatura de la Jurisdicción Sanitaria 01

Acomodos. El que dicen que ya anda despidiéndose de su puesto es el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Omar González Corral. Se habla que en las pasadas elecciones se la jugó con el candidato del PRI, PAN y PRD, Marco Antonio Osuna, y en el estado con Mario Zamora, pero como ambos perdieron y el ritmo con el que inició el trabajo contra la pandemia parece verse frenado, pues ya no tuvo otra más que aceptar que aunque son especialistas en salud, esos puestos también son políticos y se mueven a conveniencia de quien moverá los hilos a partir del 1 de noviembre.

Golpe al turismo. Otros que no sienten lo duro sino lo tupido son los hoteleros y restauranteros de Los Mochis. Primero la pandemia del covid y ahora, con la temporada de lluvias, la suspensión de las corridas del Chepe. Manifiestan su preocupación porque la reanudación del servicio va para largo. En una palabra, no hay turistas nacionales o extranjeros que se mueven en el tren hacia la Sierra Tarahumara. Alejandro Félix Limón, presidente de Canirac delegación Los Mochis, dijo que les preocupa que no se tiene claro cuándo pudiera normalizarse el servicio, aunque se ha hablado de que pudiera ser hasta el mes de noviembre.

Ni el reporte les pasan. Al que le han de chillar hasta los oídos es a Rael Rivera, secretario de Obras Públicas y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Ahome. Resulta que los vecinos encabezados por la comisaria del ejido Plan de Guadalupe, Yazmín Inzunza Ramos, le hicieron una solicitud para que echara balastro en las calles, al menos en la avenida principal y en los accesos al ejido, pero no lo atendieron a tiempo y con estas lluvias quedaron incomunicados porque para salir necesitan carros todo terreno de lo lodoso que está. La solicitud tiene fecha del 26 de agosto y sello de recibido. Ahí nomás.

Llueve sobre mojado. La que pide a directores y padres de familia que notifiquen cualquier percance a SEPyC o la Dirección de Educación en Ahome es Theira Martha Gómez, directora de Educación. Después de que tuvieron que entrarle al quite porque el gobierno federal y el gobierno estatal dijeron que no había dinero, ahora sí que el trabajo de la limpieza en las escuelas tendrá que repetirse. Cuando ya habían dejado los planteles listos para recibir a los alumnos, quedaron nuevamente en malas condiciones por las lluvias de ayer y la ventisca del jueves. ¡Qué atraso!

Unos sí y otros no. Tras haberse registrado lluvias en gran parte del municipio de El Fuerte debido al huracán Nora, funcionarios del Ayuntamiento de El Fuerte realizaban ayer recorridos por las sindicaturas. Contrario a lo que ha pasado con el alcalde sustituto en Ahome, Juan Fierro, la alcaldesa Nubia Ramos personalmente ha coordinado los trabajos preventivos en colaboración con los integrantes del Consejo Municipal de Protección Civil. Menos mal que Nora llegó a ese municipio como depresión tropical, igual que pasó en el municipio de Choix, donde algunos pobladores de comunidades en los altos dicen que parecía el diluvio.

Interés por leer. Después de que durante la pandemia no se han abierto las bibliotecas en Ahome, el director de la Red Municipal de Bibliotecas en Ahome, Manuel Alejandro Álvarez Urías, llama a seguir fomentando la lectura en casa. Dice que sí hay mochitenses que han preguntado cuándo reabrirán las bibliotecas, pero las condiciones sanitarias que se viven es muy complicado. ¡Menos mal!