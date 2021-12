Dicen que con el nombramiento de José de Jesús Pacheco como recaudador de rentas en El Fuerte se le incumplió a Vicente Pico

Sin ganas. Como que la instrucción del alcalde Gerardo Vargas Landeros no se va a cumplir porque ya se están poniendo peros para que los dos agentes viales sean puestos a disposición de la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal por la acusación que pesa de que “le robaron” mil 500 pesos a un músico de edad avanzada para no llevarse el vehículo tras presuntamente cometer una infracción. El secretario de la corporación, Julio César Romanillo, salió con que no cuentan con mucha información del caso, y el jefe de la Unidad de Vialidad, Alfredo Gutiérrez, anda buscando los nombres de los agentes. O sea, no los tiene, no saben quiénes son. Todo pinta a que van a salir con su domingo siete. No se nota que haya muchas ganas para encauzar el caso por donde Vargas Landeros quiere.

Falta. No fueron pocos los que notaron que el regidor emecista José Ángel Camacho tiene madera. Pese a que cometió la “pifia” de darle las condolencias a los demas en la sesión de Cabildo en lugar de mostrar sus consideraciones, puso el dedo en la llaga de que previo a la reunión no se citó a la Junta de Concertación Política. Ni a ninguna otra que se ha realizado. José Ángel, hijo del excandidato a la alcaldía Miguel Ángel Camacho, argumentó legalmente que esa instancia se debe de constituir y realizar las reuniones previas a las sesiones. Hay otro regidor que mostró talante y carácter al referir que el acta anterior se las pasan dos horas antes de la sesión. Sin embargo, a la hora de votar estos y los otros se van a la cargada.

En evidencia. Prueba de ello es el caso del nombramiento de los nuevos consejeros ciudadanos del Instituto para la Prevención de las Adicciones en el Municipio de Ahome. Los regidores no mostraron el más mínimo interes en hacer las cosas como Dios manda. Solo escucharon a la regidora panista María de los Ángeles Heredia, pero a la hora de votar la avasallaron pese a tener la razón. Y es que ella hizo la observación de que las cuatro propuestas eran todas mujeres, por lo que planteó que debían ser dos de ellas y dos hombres. La equidad de género, pues. Pese a tener la razón nadie la secundó para no desparpajar el guión del punto tratado.

En la jugada. Dicen que el empresario Bernardino Antelo Esper ya empezó a moverle a lo del programa social que impulsó hace años: El Pavotón. O sea, tras el proceso electoral que no le favoreció por una causa u otra, sigue metido en estas actividades, como este programa cuyo objetivo es llevarle de cena pavo en Navidad a familias de bajos recursos económicos. Con esto manda el mensaje de que el programa no es electorero, como algunos quisieron etiquetarlo, porque quienes lo realizan están identificados en su grupo, como el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo. Se habla que Ramiro Cruz, presidente de la Asociación Civil Sinaloa Sin Límites, ya está diseñando la estrategia para no quedar mal con nadie, ya que año con año son más los que se anotan.

Incumplen. Dicen que el nombramiento de José de Jesús Pacheco como recaudador de rentas en El Fuerte le cayó “de la patada” a la gente del excandidato a la alcaldía Vicente Pico. Se habla que esa y las posiciones estatales iban a quedar en el grupo del empresario transportista como una concesión política para que ya no se moviera tanto tras las elecciones en la que le pegó un susto al actual alcalde Gildardo Leyva. Al final, no le cumplieron. De nada sirvió que Pico accediera a llevar la “fiesta en paz” con Leyva, quien se tomaba fotos con él para que se visualizara el pacto. ¿Qué fue lo que pasó?