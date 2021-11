Dicen que el alcalde Gerardo Vargas decidió ya no ser rehén de OP Ecología

Golpe en la mesa. Acorralado en el problema de la recolección de basura, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, dio el zarpazo para tratar de resolverlo: el Ayuntamiento se hará cargo de ese servicio. La decisión la dio a conocer en conferencia de presa a la que citó en forma sorpresiva luego de que, dicen, ya no quiso ser rehén de la empresa OP Ecología. Y es que esta no direccionó los camiones cargados de basura al relleno sanitario de PASA en tanto resolvía el problema legal de su propio relleno, que fue clausurado el viernes por órdenes de un juez de distrito y que violando la ley el gobierno vargaslanderista le había dado chance de reabrírselo el sábado, pero lo volvió a cerrar el lunes en la mañana. Algunos consideran que “ese titubeo” de Vargas Landeros fue tomado por César Guevara, dueño de OP Ecología, como una debilidad porque había quedado claro que no tenían un plan alterno para hacerse cargo del servicio. Por eso, según observan unos, OP Ecología el lunes no usó el relleno sanitario de PASA, creyendo que ante la presión de no recolectar la basura y con los camiones llenos, le iban a volver a reabrir su relleno sanitario.

La prueba de fuego. En un plan improvisado, Vargas Landeros decidió hacerse cargo del servicio ante el problema de que OP Ecología ya no dio el servicio en los sectores que le tocaba darlo y que amanecieron con la basura en las calles. Ayer en la tarde empezaron con el apoyo del sector empresarial y los módulos de riego, los que le aportaron 50 camiones de volteo para la zona urbana y rural. Ahora sí hubo apoyo, no como Billy Chapman, que la ciudad se inundó de basura y no hizo nada para solucionarlo. Algunos dan por adelantado que habrá problema en el servicio, pero sostienen que peor sería seguir siendo rehén de OP Ecología o quedar paralizados. Vargas y su equipo tienen de aquí al 4 de diciembre la prueba de fuego. Ese es el plazo que tiene OP Ecología para que muestre pruebas de resolver el asunto de su relleno sanitario. De aquí a esa fecha, el alcalde le agarra el hilo al servicio de mutuo propio o prepara el terreno para la posibilidad de contratar a otra empresa. Una cosa u otra tiene sus aristas legales. Para empezar con la propia empresa OP Ecología.

Lo malo. El problema de la decisión de Vargas Landeros es que la basura que recojan la van a depositar en un terreno improvisado de basurero: en el dren Juárez poco antes de llegar a la México 15. El terreno es prestado. Hay versiones que apuntan a que la habilitación de ese terreno como basurero no cumple con las normas legales, lo que ya no sorprendería en el caso porque ya se tiene el antecedente de la violación de los sellos de clausura ordenada por un juez de distrito del relleno de OP Ecología. Y para lavarse las manos se va a apelar un problema de salud pública. Sin embargo, hay quienes aseguran que operar un basurero con esas características no abona a resolverlo. Y a todo esto, muchos se preguntan por qué no contrataron los servicios del relleno sanitario de PASA.

Dedazo. Dicen que Fausto Rubén Ibarra Celis se perfila para ser el próximo titular del Órgano Interno de Control, en lugar de Pável Castro. En la próxima sesión de Cabildo se va a confirmar que el proceso de participación ciudadana del que se ufana la síndica procuradora, Cecilia Hernández, es de los dientes para afuera. Alan Rubio y Ricardo García Limón, quienes también se registraron, pecan de ingenuos.

Cooptado. El excandidato a la alcaldía de Ahome Domingo “Mingo” Vázquez no aguantó: sucumbió al encanto del poder y ayer fue nombrado titular de Turismo en la zona norte del gobierno estatal. Así, lo amarraron para que de aquí al 2024 no la haga de tos a los de la 4T, quienes ya no tienen un líder opositor.