Lo que falta. Héctor Hallal, líder social en la ciudad, comparte el optimismo del oficialismo y de otros por la culminación de la obra de desviación de las aguas del dren Juárez al dren Buenaventura, pero no se va de bruces porque el problema de inundación en el sector poniente no se resuelve del todo si llegara a pegar una lluvia copiosa. Hallal tiene mucha información basada en estudios técnicos que le permiten ser prudente en ese tema. Es decir, no echa las campanas al vuelo porque sabe que si bien esa obra es de gran ayuda para evitar una “inundación mayor”, faltan otras cosas que hacer para resolver el problema en forma integral.

Lucimiento. Tras que el coordinador de los regidores priistas de Ahome, Raúl Cota Murillo, puso en evidencia la exhibición del camión vactor nuevo estacionado en Palacio Municipal en lugar de que anduviera en servicio, el alcalde Guillermo “Billy” Chapman lo entregó ayer en comodato a la Japama para los trabajos de limpieza y desazolve de alcantarillas y drenajes sanitarios. Ya le había llovido a la unidad en el estacionamiento con mantas con el mensaje de “comprados con dinero del pueblo”. Ahora se sabe que tenía muchos días ahí para que sirviera como parte de los eventos de despedida de Chapman para mandar el mensaje de que sí hizo algo por los ahomenses.

Las prioridades. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, ni la burla perdona. Ahora salió, con un discurso rimbombante, que tiene la ruta trazada para dar resultados como diputado federal que será a partir del 1 de septiembre. Y que su prioridad serán dos proyectos: el de la planta de fertilizantes de Topolobampo y el puente de la presa Huites que conectará Sinaloa con Chihuahua. O sea, muchos opinan que no va a hacer nada porque esos proyectos ya están encarrilados. Es más, algunos ahomenses coinciden en que mejor no meta mano en esos casos porque “los va a salar”. En realidad, se quiere colgar de esos proyectos para cuando se concreticen abrogarse ese logro. Muchos lo “chifletearon” de que lo que debería haber hecho es resolver los drenajes caídos, los baches, agua potable, etc., pero no lo hizo. ¡Vaya prioridades!

Colaboración. Mientras son peras o son manzanas con la planta de fertilizantes en Topolobampo, el director general del Conalep en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, signará un convenio de colaboración con el director general de Gas y Petroquímica de Occidente, Arturo Moya. El acto se formalizará mañana a las 11:00 horas en el Conalep de la colonia Estrella de esta ciudad. Moya trae un activismo inusitado. Hoy participará en una conferencia de presentación del proyecto y los dimes y diretes.

Con razón. Los líderes de los productores del Valle del Carrizo, Pedro Esparza y Ramón Leyva, se convirtieron en el azote de los pobladores de la Villa Gustavo Díaz Ordaz con la complacencia de los funcionarios del Gobierno del Estado y municipal. Esparza con la gasolinera que construyó y Leyva con un camino que hizo para tener acceso a su parcela provocaron un tapón del agua de lluvia, por lo que los vecinos de El Carrizo sufren de inundaciones.

El proyecto de drenaje pluvial que se hizo tras la impresionante inundación de 2018 en El Carrizo quedó trunco. Luego de la lluvia del jueves pasado, los vecinos encabezados por Gloria Gastélum descubrieron que de nada sirve el drenaje pluvial que hicieron en la Internacional y calle Cero por el azolve del canal de conducción y el “tope” que constituye la obra que hizo Ramón Leyva, lo que impide que el agua corra al dren. Ayer maquinaria limpió el canal y se llevó de corbata el sifón de Leyva, que pretende poner otro con la ayuda del mismo ingeniero que participó en la obra de la gasolinera de Esparza. Como ellos no se inundan y pierden todo su patrimonio.

