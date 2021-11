Dicen que el dueño de OP Ecología, César Guevara, está recibiendo una sopa de su propio chocolate

Respaldo. La decisión que tomó el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, en torno a hacerse cargo directo del servicio de recolección de basura fue bien visto por los diferentes sectores de la sociedad a sabiendas de que va a haber fallas porque están improvisando. Sin embargo, hay un periodo de gracia para que se defina la ruta a seguir y que el servicio mejore. Vargas Landeros no ha dejado del todo claro cuál va a ser esta porque un día sale con una cosa y otro con otra. Así, los ahomenses no saben si va a contratar a otra empresa, si va a dejar que OP Ecología se recupere o el Ayuntamiento va a dar el servicio en definitiva. Cada una de estas opciones pasa por complicaciones legales y de recursos, por lo que la decisión es complicada y más si los “genios” jurídicos y de finanzas no dan con bolas. Por lo pronto, el alcalde ya se aventó al ruedo.

Una sopa de su propio chocolate. Dicen que el apoyo ciudadano al alcalde Vargas Landeros es en gran parte porque desde un inicio vieron “las maniobras oscuras” del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman para revivirle el contrato a OP Ecología sin tener el equipo, personal y, sobre todo, el relleno sanitario para depositar la basura. El contexto que hoy se vive en el tema pone muy mal parado a Chapman, quien para favorecer a la empresa hasta despojó del relleno sanitario a PASA para dárselo a la empresa. Con la mano en la cintura, PASA lo recuperó con un amparo, a quien tuvieron que rentárselo en tanto la concesionaria hacía su propio relleno en terrenos del ejido Choacahui, que hizo al cuarto para las doce luego de que Chapman perdiera el poder y llegara el gobierno de Vargas Landeros. Esta es la coyuntura que, inducida o no, aprovecharon los ejidatarios de Choacahui para oponerse al relleno. En realidad, se habla que César Guevara, dueño de OP Ecología, está recibiendo una sopa de su propio chocolate. Por eso, Vargas Landeros tiene margen de maniobra.

Veda. Cuando el ambiente se sobrecalentaba, las asambleas informativas de la consulta popular sobre la planta de fertilizantes en Topolo-bampo concluyeron. Esto fue en El Guayabo, luego de la de Topolobampo en el que los de Aquí No encararon a Benito Mirón, director de la Secretaría de Gobernación, y al alcalde Vargas Landeros. En la última asamblea se impuso el mensaje oficial en el que se deja en claro que la consulta es legal contrario a la que sostienen los opositores a la planta. Llega el periodo de veda y el domingo se realizará la votación por el sí o no.

Vivitos y coleando. Los priistas de Ahome van a estar representados en la Asamblea Nacional del tricolor. Y es que fueron tomados en cuenta en la Asamblea Estatal, en la que César Emiliano Gerardo, presidente del partido en Ahome, fungió como presidente de la mesa de Estrategia Política. Además, fueron electos delegados a la nacional Marco Antonio Osuna Moreno, Fernanda Rivera y Nora Arellano. Los delegados sinaloenses llevan varias encomiendas, pero una en especial: que a los militantes que apoyen a los candidatos y partidos opositores que se les expulse fast track. A más de uno le chillaron los oídos.

Ilusos. Dicen que Alan Rubio se anotó para la elección del titular del Órgano Interno de Control bajo el auspicio de la regidora Angelina Valenzuela, quien lo propuso en la pasada administración de Chapman, que por supuesto le dieron para atrás para ilegalmente elegir a Pável Castro, quien ahora se da golpes de pecho. Algunos sostienen que ahora tampoco hay condiciones para él porque el puesto es para Fausto Rubén Ibarra Celis, cercano al alcalde Vargas Landeros. Así es que lo de la convocatoria para la participación ciudadana es puro cuento. ¿O a poco los regidores van a votar libremente?