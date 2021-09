Dicen que el ex candidato Marco Osuna y sus aliados buscan apoderarse del PRI

El proyecto. Al tiempo que logró la vicepresidencia de la Asociación de las Autoridades Locales de México, el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, se encasilló en un proyecto político presidencial de 2024. Cierto o no, sería con la jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien fue la que le tomó la protesta a él y otros de esa organización. Es ya conocido que ella entró a la pelea por la candidatura de Morena a la presidencia de la República con la bendición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así, no es obra de la casualidad la formación de esta organización de los alcaldes morenistas. Por este detalle y otros más, muchos descifraron el mensaje de que la Asociación de Autoridades Locales de México tiene más el acento como plataforma política-electoral para la sucesión presidencial, que para el objetivo que expusieron. Para empezar, en un proyecto interno de Morena.

De redentor. El notario público José Luis Polo Palafox salió en defensa de sus compañeros de sector a quienes el Servicio de Administración Tributaria les canceló el registro por la vía remota. Para lucirse, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa hizo hasta conferencia de prensa para endilgar calificativos al por mayor por la “información tendenciosa”. Ya los notarios públicos que salieron en la lista habían aclarado que se trataba el tema y no había ningún dato que indicara que habían perdido el fíat, como para negarlo, lo que sí hizo Polo Palafox. O sea, aclaró hasta lo inexistente. Pero no se le podía pasar el caso para acaparar los reflectores. Algunos dicen que algo trae entre manos como para hacerla de redentor.

Reclamo. La líder de uno de los grupos de precaristas en Ahome, Rosa Aideé Soto, le dio duro a Guillermo “Billy” Chapman, a quien consideró como el peor alcalde que ha tenido Ahome y que no entiende el motivo por el que lo premiaron con la diputación federal pluri, posición que ostenta. Todo lo que declaró en su contra Chapman se lo podría pasar, pero no el hecho de que señalara que todo lo positivo que hicieron en el tema de la vivienda los exalcaldes Arturo Duarte García, Álvaro Ruelas Echave y Manuel Urquijo, él lo echó a perder por su falta de interés, por ser omiso e insensible. Eso por decir lo menos.

La tirada. Se habla que el excandidato priista a la alcaldía de Ahome, Marco Antonio Osuna Moreno, y sus operadores traen un activismo interno que en la letra tiene como fin el resurgimiento del Partido Revolucionario Institucional. Dicen que el primer paso que pretenden dar es desbarrancar al presidente del instituto político César Emiliano Gerardo. Lo demás es pan comido. Es decir, apoderarse de las otras posiciones. Algunos priistas ya recordaron la escena del “acto de entreguismo” de Osuna Moreno al alcalde electo Gerardo Vargas Landeros. Si a cambio no son posiciones en el Ayuntamiento, dicen que el acuerdo podría ser el PRI.

El segundo. El alcalde electo de El Fuerte, Gildardo Leyva, dio a conocer otro que está amarrado para su gabinete. Se trata de Álvaro García, que va como director del Instituto Municipal del Deporte. Este sería el segundo porque ya había revelado que Ernesto Parra Flores será el cronista de El Fuerte. Los que van en la Comisión de Entrega-Recepción no se sabe si van en automático al gabinete o no, pero lo más seguro es lo primero, aunque Leyva se muerda la lengua porque en la citada comisión hay algunos que no viven en el municipio. O sea, son foráneos, lo que tanto le criticó a la alcaldesa Nubia Ramos. Eso es lo que ya no les está gustando a no pocos fortenses.