Dicen que el resultado de la consulta popular es un fracaso para quienes la promovieron

El fracaso. Digan lo que digan, la mayoría dice que el resultado de la consulta popular en Ahome es un verdadero fracaso para quienes la promovieron y participaron por quedar bien con los de arriba. Y es que el nivel de participación rebasó apenas el 5 por ciento del padrón electoral, de acuerdo con los números que dio el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral, Francisco Cabrera. No hay mucha diferencia con el resultado estatal y nacional en el que se le pidió a la ciudadanía su opinión de si o no estaban de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes. Ni porque algunos encargados de las mesas receptoras embarazaron urnas, de lo que hay evidencia documentada en diferentes partes del país. Hay una corriente que considera que la sociedad ahomense está de acuerdo en que se le tome en cuenta, en participar, pero no en convalidar una farsa. La aplicación de la ley a los expresidentes no requiere consulta al pueblo si es que hay elementos para ello. De hecho, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador salió con que se podría actuar contra los expresidentes independientemente del resultado de la consulta. O sea, el gasto de 500 millones de pesos fue tirado a la basura, como lo expresó el presidente de la Coparmex en Los Mochis, José Ramos.

Ardidos. Como quedaron en evidencia de que sus llamados a la consulta popular fueron al vacío, los activistas de Morena y del PAS y uno que otra aprontado empezaron a irse en contra de ¡la gente! Les afectó el resultado de la consulta. Tanto los movió que unos soltaron calificativos ofensivos contra los ciudadanos y otros tratan de justificar con argumentos infantiles el hecho por el cuál se debería haber participado en ese ejercicio. Además, es de risa lo que responden a la pregunta que los entrampa: si tienen elementos de prueba para enjuiciar a los expresidentes, para qué consultan al pueblo, qué no tienen la obligación de enjuiciarlos? Se salen por la tangente y, como el alcalde Guillermo Billy Chapman, se sueltan una perorata que ya no apantalla a nadie. ¿Por qué otros temas en los que sí la ciudadanía estaba interesada en participar no lo hicieron y en este que es innecesario lo hicieron? El pueblo “sabio” no quiso que le dieran atole con el dedo por más que le saquen el discurso florido de la democracia participativa.

Lo mejor. La cuenta regresiva ya empezó para saber quién va a quedar por el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, una vez que se separe del cargo para irse como diputado federal plurinominal el 1 de septiembre. Ya definió que sí se va a separar una semana antes, lo que algunos dudaban hiciera. La ruta que se especulaba podría tomar es pedir permiso, tomar protesta como diputado federal, solicitar licencia y regresar para terminar su mandato. Aunque dijo que se va, de Chapman todo se puede esperar. De entrada, cree que los diputados locales van a elegir a su relevo de los que él proponga: Juan Fierro, José Antonio Contreras, Hilda Rodrigo, Héctor Morales y Francisco Espinoza. Ya se habla que ninguno da el perfil para una transición tersa, ordenada. Por lo pronto, Chapman se prepara para un acto político de despedida. Algunos dicen que es lo mejor que le puede pasar a Ahome, que ya se vaya.

El privilegio. El que anda en las nubes en la recta final del trienio es el director de Comunicación Social de la comuna ahomense, Alfredo Padilla, con su subalterna Magaly Herrera y Jazmín Meza Ayala, suplente de la diputada federal electa, Ana Ayala Leyva. Y es que se dio el lujo de presumir que se paseó con ellas en una avioneta. O sea, el mensaje es que los funcionarios de Chapman están sobrados, dándose la buena vida. La gente no puede ver a alguien con esa categoría porque luego empiezan con las habladurías.

