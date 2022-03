Dicen que hay varios “tiradores” por el cargo que dejó Gladys Santana en Participación Ciudadana

audima

Destrabar. Estaba visto que la reacción del director general de Gas y Petroquímica de Occidente, Arturo Moya Hurtado, iba a ser de beneplácito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación trate el 6 de abril próximo el amparo que tiene trabado el inicio de la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Y es que el resultado no puede ser otro más que se dé cumplimiento a la sentencia de origen que ordena la consulta indígena en las comunidades de impacto de la planta para que tenga validez la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto. De antemano se da por hecho que la mayoría de los indígenas está a favor del proyecto porque la empresa ha llevado beneficio a las comunidades y les va a dar empleos. Es decir, trabajaron el terreno poco a poco para cuando llegara esto. Por eso, Moya Hurtado señaló que lo que decida la Corte va a destrabar el proyecto. Como quien dice: los de GPO de eso pedían su limosna.

Tiradores. Dicen que hay varios ”tiradores” para relevar a Gladys Santana que renunció como jefe de Participación Ciudadana en Ahome por “incompatibilidad de carácter” con el director de la dependencia, Rodrigo Sánchez. No nomás ella, pero Santana ya no lo aguantó. Se habla que la lista de aspirantes al relevo se ha reducido porque unos han declinado meterse a la pelea para que el alcalde Gerardo Vargas Landeros los “palomee”. Y es que cuando pidieron referencias de Rodrigo Sánchez, mejor no le entraron. Crea fama y acuéstate a dormir, dice el dicho. La proyección que hacen los que saben es que Vargas Landeros va a tomar la decisión en esta semana.

El fondo. Rosario Buelna, Jorge Mexía, entre otros, se empezaron a mover para estar en posibilidades de negociar la dirigencia de Morena en Ahome cuando se venga la elección. Dicen que eso del compromiso partidista, lealtad lopezobradorista y otras cosas es mera pantalla para lo que realmente les interesa: el hueso partidista porque no caben en la administración del alcalde Vargas Landeros. Sin embargo, hay quienes aseguran que este va a tener mano en la elección del nuevo líder del partido.

Bloqueo. A Eduardo Franco se le presentó la primera prueba como delegado de Vialidad y Transportes en el Valle del Carrizo. Un grupo de transportistas bloquearon el acceso a las bodegas de Safinsa para evitar que unos camioneros foráneos se llevaran la producción de trigo. El cuento de nunca acabar no solo en el Valle del Carrizo sino en todo Sinaloa. Se habla que los líderes de los transportistas presionan a Franco Valenzuela para que resuelva el problema, pero este está atado de manos porque en cuanto salen los camiones de las bodegas caen en terreno federal. Y pues ya no tiene facultades de actuar. Alguien tiene que resolver el problema para que no se agudice la imagen de que en Sinaloa no hay ley en esa materia.

En la mira. Si alguien tenía dudas de que el gobierno del alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, fuera por la exalcaldesa Nubia Ramos, el secretario de la comuna, Édgar Espinoza las despejó. Dicen que empezó a revelar que van por ella por las múltiples irregularidades que dejó no solo en su trienio sino le escarbaron el primero también. O sea, con ganas le van a entrar. Lo que no le quedó claro a dos que tres es si en las demandas penales y en la Auditoría Superior del Estado que interpuso la síndica procuradora Mayra Osorio va o no la exalcaldesa. Esto porque a como lo dice el secretario de la comuna queda abierta la idea de que la síndica procuradora tiene más elementos para elaborar e interponer nuevas demandas penales y es en donde iría la exalcaldesa. Algunos aseguran que Espinoza salió con eso para desviar la atención por el resultado del plebiscito para síndicos y por el escándalo en el que se metió por el pleito de su hija en la primaria.