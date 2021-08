Dicen que ya dos personas tienen seguro su puesto en el próximo gabinete municipal de Ahome

Sin sorpresas. El diputado federal suplente de Billy Chapman y exsecretario del Ayuntamiento Juan Fierro se queda en la alcaldía de Ahome para terminar el trienio 2018-2021 luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso del Estado de Sinaloa lo eligió tras la solicitud de separación del cargo que hizo el Cabildo. La propia diputada Cecilia Covarrubias confirmó que no hubo ninguna otra propuesta. Hasta eso que fue sincera y aceptó que solo intervinieron los diputados de Morena en la designación. Ahora falta que rinda protesta en la sesión ordinaria del Congreso. Eso sí, dijo que la decisión se dio porque con Fierro “hubo mejor color” y para evitar “mayores descalabros”. Uppsss. Si con los que hubo en este trienio alcanza y sobra.

El sexto alcalde. De verdad que pobre Ahome. En los últimos cuatro años, con Juan Fierro sumarán seis presidentes municipales. Qué culpa tienen los ahomenses de la inestabilidad que han provocado las salidas y relevos. A Álvaro Ruelas, Santa Obidia Meza Lugo, Manuel Urquijo, Billy Chapman y Socorro Calderón se le suma Juan Fierro, quien tendrá la responsabilidad de entregar cuentas por Billy Chapman y de poner la cara por lo que tenga que aclararse al alcalde electo, Gerardo Vargas. ¡Vaya paquete!

Una más. Angelina Valenzuela calificó como un error “garrafal” el nombramiento de Juan Fierro como alcalde sustituto de Ahome porque está acusado por ella y tuvo sentencia de los tribunales por ejercer violencia política en razón de género. Si las acusaciones no le valieron para registrarse al ser designarlo suplente del diputado federal Billy Chapman, menos ahora para dos meses que restan de la administración.

Nuevos funcionarios. Hablando de nombramientos, dicen los que saben y que están cerca del alcalde electo Gerardo Vargas, que ya dos personas tienen seguro su puesto en el próximo gabinete: Antonio Vega en la Tesorería Municipal y Genaro García en la secretaría del Ayuntamiento. También están seguros por haber trabajado en la campaña Bernardo Cárdenas y Gerardo Iván Hervás. Lo que se no se ha filtrado aún es qué cargo dará a Felipe Villegas, exregidor independiente y exgerente de la Junta de Agua Potable, porque de que se la jugó con Gerardo, se la jugó, aunque haya parentesco político con la familia Vargas Torres.

Protestas. Cuando no le llueve le llovizna a al secretario de Educación en el estado, Juan Alfonso Mejía, y los jefes de SEPyC en cada municipio. Primero fueron las manifestaciones en contra por el regreso a clases presenciales el 30 de agosto, pero ahora se suma la exigencia de la cuota escolar, léale inscripción, que desde ya, sin saber si regresan o no, están pidiendo los directores de las escuelas del nivel básico. Ayer, varias madres de familia protestaron porque consideran injusto que se cobre en las escuelas públicas si no saben si mandarán a sus hijos. Mientras son peras o son manzanas, las escuelas requieren el dinero para limpiar, sanitizar y pintar las escuelas tras el abandono en que estuvieron en todo el ciclo escolar pasado y porque si no fuera por los padres de familia, varias escuelas ya se hubieran caído.

Reaparición. Como si se tratara de una estrategia publicitaria, no tanto por la gastronomía sino por su persona, la noche del martes reapareció el exalcalde de Ahome Arturo Duarte García en la red social Facebook mostrando un tradicional hot dog y preguntando a sus contactos y seguidores si le pueden adivinar dónde se encuentra. Pese a tener más actividad en Twitter e Instagram, porque en Facebook no publicaba desde el 6 de junio, comiendo tacos de adobada, la publicación de ahora se compartió 7 veces y se registraron 121 comentarios, a los que casi todos respondió el político, además de lograr casi 200 reacciones... ¿A qué le tira?