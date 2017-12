Diciembre, alegría y depresión

Dicen los que saben, que en la temporada invernal, cuando las noches son más largas y los días nublados abundan, se produce en algunas personas lo que llaman “trastorno afectivo estacional”, también nombrado “depresión estacional” o “depresión de invierno”. Explican que ello se debe a que la luz ayuda a equilibrar unas sustancias que ayudan al cerebro a regular el estado de ánimo y al no haber suficiente luz, se altera ese equilibrio provocando que haya días en que se siente sin mucho ánimo de salir o hacer más nada. La ciencia explica que esa condición provoca que haya quienes estén más sensibles en estas fechas ante determinados estímulos. Que se acordó de los patines, la bicicleta o el juguete que jamás le trajo Santa Claus, llanto. Que se acordó de cuando se le quemó la cena o nadie comió de su pavo porque quedó crudo, llanto. Que nadie le adivinó el pensamiento y le regaló el barómetro de mercurio que anhelaba, llanto. Que se acordó de la ocasión en que pasó toda la Navidad nada más contemplando los juguetes que le amanecieron, porque al Santa se le olvidó incluir las pilas indispensables para su funcionamiento. Más llanto. Y así.Sin embargo, más allá de la condición al principio descrita y aplicando la máxima “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”, estas son también fechas de reflexión y de agradecimiento. Cierto que estamos en la cuenta regresiva para el cierre de año; que los días pasan entre reuniones familiares, de amigos, del trabajo; que en algunos rostros se muestran ya los estragos del desvelo (con el gusto de que lo bailado ni quien se lo quite a uno) y en las calles la impaciencia se vuelve colectiva ante las aglomeraciones, producto del empoderamiento de traer lo poco o lo mucho del aguinaldo en la cartera (ya en enero esas mismas aglomeraciones se repetirán, pero en las casas de empeño y préstamo fácil. Eso será en enero, ahorita todavía estamos en diciembre). Así, en A dos de tres, entre posada y posada, nos ponemos en plan agradecido.Al momento de redactar estas líneas el balance ha sido bueno. El año nos hizo vivir algunos sustos, que sirvieron para recordarnos la importancia del aquí y el ahora y para agradecer el ser y el estar.Y en esa larga lista de agradecimientos, no puede faltar Usted que está leyendo estas líneas, agradecidos con quienes nos regalan su tiempo para comunicarse ya sea por correo o redes sociales para compartirnos si les agradó tal o cual texto o para recordarnos a la autora de nuestros días (¡oh! Sí, de pronto uno despierta cada animadversión, que viera Usted que hasta lo hacen sentir a uno importante). Agradecidos con quienes aportaron ideas, anécdotas, temas que permitieron que no pocas colaboraciones fueran posibles. A veces la palabra gracias parece quedar pequeña ante el sentimiento que provoca determinada acción; sin embargo, por más que se busca no encuentra uno otra palabra que mejor manifieste el sentir. Esta es una de esas ocasiones.Con esta columna cerramos el 2017. Esperamos que el 2018 sea más próspero y satisfactorio que este, y que la vida nos permita estar aquí para seguir compartiendo en este espacio. Felices fiestas y un mejor 2018.