Diez puntitos menos a la oposición. ¿Quién es el malito?

Las elecciones de 2024 se vislumbran aún lejanas, esto dependiendo del cristal con que se mire. Menos de dos años para la elección y en ninguna de las dos principales fuerzas políticas – Morena y sus aliados, por un lado; alianza Va por México por el otro – se vislumbra el personaje que habrá de abanderar dichas alianzas. Lo que queda claro es el claro retroceso que la fuerza opositora tiene respecto al bloque oficialista, esto según la última encuesta llevada a cabo por El Financiero: de mayo a julio Morena incrementó su diferencia con respecto a la Alianza Va por México de 5 a 15 puntos porcentuales, una reculada de 10 puntos que con datos de la elección de 2018 significarían cerca de 6 millones de votos.

¿Cuál es el motivo de esta debacle? En primer lugar, el principal tema de las últimas semanas del programa número uno del estado hermano de Campeche, “Martes de Jaguar”, evidentemente me refiero al efecto “Alito” Moreno. Más allá de la legalidad o veracidad de los audios supuestamente filtrados, del origen de su riqueza o el uso de sus posiciones de poder para beneficio personal, los ataques dirigidos desde el costeño estado – me atrevo a sospechar que tal vez, solo tal vez, vengan orquestadas desde Palacio Nacional – han surtido los efectos deseados. Morena ha demostrado que lo que mejor se les da es el manejo político y lo que peor, en un empate a mi parecer, gobernar y actuar conforme a derecho; a Layda Sansores – o a quien en realidad sea el autor intelectual de los ataques contra Alejandro Moreno – lo que menos interesa es llevarlo tras las rejas o regresar a la Hacienda Pública los recursos supuestamente malversados: el objetivo es sentar un precedente a cualquier opositor de que más vale estar alineado y no “salirse del huacal”, así como debilitar a una, hasta el mes de mayo, creciente oposición. Puedo concluir en este sentido que Alito ya resulta malito no solo para el PRI, sino para la alianza en su conjunto.

En segundo lugar, no todo es responsabilidad de Morena: los partidos de oposición han fallado en comunicar sus propuestas para un gobierno distinto al que hemos estado sometidos desde 2018; sí, son interesantes algunos de los debates en ambas cámaras, algunos conocemos propuestas aisladas, pero nada en conjunto por parte de PAN, PRI y PRD – asumiendo que se presentarán en conjunto. El ciudadano de a pie desconoce qué cambios se proponen; quienes apoyan a la oposición, en su gran mayoría, lo hacen como un reflejo a la ingobernabilidad, falta de seguridad, desatención a los servicios de salud, etc. Un efecto parecido a lo ocurrido en 2018, votantes solo como respuesta a un hartazgo, sin muchos argumentos más allá de eso que sustenten su opinión.

Por otro lado, ¿bajo qué condiciones se llevarán a cabo las próximas elecciones? Tuve la fortuna de visitar por una semana mi terruño querido, Los Mochis, y dentro de las experiencias que me llevo de regreso me resulta, en este sentido, muy relevante esta en particular. Me encontraba de compras en el establecimiento de un conocido, nos encontrábamos el vendedor, un cliente más y su servidor; cabe señalar que tengo la mala costumbre, quizás por herencia familiar, de disfrutar las pláticas sobre política y escuchar la opinión de otras personas. Nos encontrábamos hablando de la situación actual, quejándonos de “n” cantidad de cosas, cuando el vendedor dice “Pero sigan votando por Morena”, escasos segundos antes un tercer cliente ingresa al establecimiento y, con un tono de voz propio del conocimiento que la escuela es incapaz de enseñar y solo la experiencia puede brindar, dice “Y aunque no quiéramos (sic), así va a ser”. No necesitó decir más, todos entendimos a qué se refería y contestamos con una sonrisa, un tanto incómoda, por cierto. ¿Se repetirá esta desagradable situación?