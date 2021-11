Mientras en el Congreso del Estado apenas empieza la discusión del presupuesto de 58 mil millones de pesos que ejercerá el Gobierno para el 2022, el gobernador Rubén Rocha pidió una línea emergente de crédito por 600 millones de pesos, por si algo se ofrece para lo que se adelanta será un difícil cierre de año en el aspecto de las finanzas estatales.

“Ya me empezó la temblorina”, confesó ayer en la conferencia “semanera”, y no es para menos, ya que heredó un déficit de 2 mil 618 millones de pesos, y aunque ya tiene garantizado el dinero para el aguinaldo, muchos municipios le están pidiendo auxilio, que los rescate económicamente.

También la Universidad Autónoma de Sinaloa está pidiendo un apoyo extraordinario de 300 millones de pesos para cerrar el año, y para esto se tienen que hacer gestiones ante el Gobierno federal, pero también tomar medidas preventivas por si el dinero no llega a tiempo o no lo aportan.

Aunque hay municipios, como el de Cósala, que de plano no tienen solvencia económica ni siquiera para pagar la nómina, los más grandes ya tienen un guardadito para el pago de aguinaldos, es posible que no les alcance y que pidan ayuda, pero hay otros, igual que el Gobierno del Estado, que no administran bien sus recursos, que no prevén el futuro, que gastan el dinero en cuanto les llega y luego se les acaba para el cierre de año.

Entre estos engloba a la UAS, dice que cuando fue rector no tuvo que recurrir a préstamos ni a rescates, que siempre guardó para el fin de año.

Sobre el presupuesto que envió al Gobierno del Estado, dice que será con marcado enfoque social, que destinará recursos para basificar a trabajadores del sector salud, que después, si la federación le regresa el dinero, lo usará para crear más plazas de base, también que se apoyará como nunca a las personas discapacitadas, al programa La Escuela es Nuestra, que no habrá alza de impuestos, tampoco de los servicios del Gobierno y que tampoco se endeudará al estado.

Popurrí. “Son unos reverendos ladrones”, expresó el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a los gobernantes neoliberales, que simularon configurar las refinerías de: Cadereyta, Minatitlán y Madero, y se robaron el dinero, nada más y nada menos que 8 mil millones de dólares.

CONSULTA. Se despejaron dudas, ganó el SÍ, al darse a conocer ayer los resultados de la consulta ciudadana que se efectuó el pasado domingo para definir si se instala o NO la planta de fertilizantes en Topo. Un total de 30 mil 59 personas acudieron a votar, lo que representa un 13.08 por ciento del padrón electoral. La más concurrida que se efectúa en el país.

30 mil 59, el 75 por ciento, votaron a favor del SÍ, mientras que 9 mil 402, el 23 por ciento, dijeron NO, y hubo 242 votos nulos. En Higuera de Zaragoza, con 2 mil 755 votos y en la plazuela 27 de Septiembre con 2 mil 435 votos, es donde se dio la mayor votación, mientras que las confrontaciones más fuertes se dieron en Topo, donde hubo 2 mil 638 votos, y donde ganó el SÍ con el 54 por ciento de la votación, mientras que 45 por ciento cruzaron las papeletas por el NO.

