Digno balón de oro para el Gansito

La Liga de Expansión por primera vez hizo entrega del Balón de Oro a un jugador y este le correspondió al experimentado portero del Atlante, Gabriel Humberto Hernández López, cuya distinción nos parece como una digna despedida para la larga trayectoria que tiene en el fútbol profesional de México.

En efecto, porque el apodado 'Gansito' Hernández a punto de cumplir los 37 años, está más cerca del retiro y que mejor que el torneo de plata haya decidido premiarlo,en algo que nos pareció correcto, ya que fue hombre clave para que se coronaran los Potros de Hierro del Atlante.

Dicho cancerbero debutó en la máxima división en el año 2006 con los Tuzos del Pachuca y en el 2008 se fue a vestir los colores de los Indios de Ciudad Juárez con los que descendió y jugó con ellos en la división inferior.

De ahí en adelante toda la carrera de Humberto Hernández se ha desarrollado en la segunda división jugando con los cuadro de Dorados, Universidad de Guadalajara, Tampico Madero, Universidad Autónoma de Tamaulipas y Atlante

Por lo tanto, reiteramos que esté balón de oro que recibió el fin de semana el popular 'Gansito' Hernández es la cereza del pastel a su larga trayectoria en el fut de paga de nuestro país.

LA MÁQUINA. Cada quien puede darle el valor que quiera al trofeo ganado de forma justa por el Cruz Azul, al vencer en tiros penales al Atlas en la ciudad de Carson, California.

Pero en lo personal sentimos que si el fútbol no fuera negocio, este duelo no tenía razón de ser, ya que automáticamente el cuadro de los Zorros tapatíos por ganar dos títulos en fila debió ser el campeonísimo directamente, pero a la Federación Mexicana de Fútbol que es una máquina para ganar dólares en la unión Americana le valió eso un cacahuate y no dudó en inventar la final de la Super Copa.

Ya en lo deportivo y por el carácter de juego oficia que se le dió a la contienda, podemos afirmar que se trató de un buen partido de cierre de pretemporada para los dos rivales y cuyo premio para el ganador fue un trofeo que quedó en las vitrinas de los celestes. Y por lo que ofrecieron Cruz Azul y el bicampeón Atlas, nos gusta para que sean de los equipos protagonistas de la temporada que está por iniciar.

DIGNO CAMPEÓN. Nos dimos una vuelta el sábado anterior a la cancha dos de Ciudad Universitaria, para disfrutar de la final del torneo para jugadores de 68 años y mayores, la cuál fue ganada de forma justa por el cuadro de la UAS-Talleres Monte Alto, al superar a Eldorado-Milán con pizarra de 4 por 2.

La gran figura de los universitarios resultó Ramón 'memelas' Montes autor de dos tantos. Los otros dos fueron de Salvador Villafuerte y Salvador 'tapicero' Medina. Por Eldorado ambos cayeron en los botines de Ignacio 'morro' Altamirano.

Sin duda, el gran ausente de está batalla titular fue el aguerrido atacante de la UAS, Rigoberto 'Messi' Carrasco, ya que tuvo que viajar a Puebla a una convención de medicina y el vuelo en el que venía de regreso se retrasó más de una hora y solo le alcanzó para convivir con los monarcas.

Ni modo, ya le tocará a Carrasco sacarse la espina en otra final, que bien podría ser en la liga Plus de los martes o bien que el 'capi' Rubio que es muy trucha para armar juegos, que le inventé una final al 'Messi' Carrasco de super copa como la de Cruz Azul y Atlas y asunto arreglado.