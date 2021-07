Dignora Valdez toma medidas para contener una posible represalia tras protesta frente a Chapman

Por bien pagada. Por muchas razones, la mujer policía municipal Dignora Valdez reiteró el rechazo de reunirse con el alcalde de Ahome, Guillermo ‘Billy’ Chapman, tras manifestarse frente a él en el acto del Día del Policía en el que mediante cartulinas con mensajes acusó de un “gobierno de burla y simulación”. Sabiendo que lo que hizo provocó el enojo de Chapman, de sus funcionarios y de los mandos de la corporación, Valdez está tomando medidas de contención de posibles represalias en su contra por defender los derechos de las mujeres policías. Por lo pronto, ella, con la protesta que realizó, se da por bien pagada y ya no le interesa una reunión con el alcalde, quien en pleno “show” le dijo que la recibiría en sus oficinas. La reacción de muchos ahomenses fue de respaldo a Dignora por su valentía. Además, no dijo alguna mentira. Lo que ocurrió en la Policía Municipal muchos lo ven como un signo de la pérdida de poder de Chapman, a quien le están cobrando las facturas.

El fondo del cortón. Dicen que a Felipe Juárez lo que menos le interesa es la animadversión que muestra el alcalde Chapman hacia él después de haber sido su director general del Instituto Municipal del Deporte en Ahome. Y es que Chapman lo cortó en seco de su intención de regresar a la dependencia para arreglar algunas cosas que dejó pendientes. En realidad, Juárez cayó de la gracia de Chapman cuando se fue con Gerardo Vargas Landeros en lugar del entonces candidato del Partido del Trabajo Domingo ‘Mingo’ Vázquez, a quien el alcalde apoyaba. Traición o no, la decisión que tomó Juárez lo tiene de nuevo con un pie dentro de la dependencia cuando entre Vargas Landeros. Pero hay algunos que dicen que esto todavía está por verse porque no dejó buenas credenciales cuando estuvo ahí.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Recelos. Las razones por las que pasistas y morenistas ven con recelo el acercamiento del alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, con los priistas es muy sencilla: ven posibilidades de que estos los desplacen en los puestos. Y otros que no van a poder poner a sus recomendados. Es decir, el margen de posiciones se van a reducir para ellos. En su lógica, quieren ser los únicos que acompañen a Vargas Landeros en el gabinete, pero no es la lógica de este, quien ha dado señales de caminar por la reconciliación, pluralidad y gobernabilidad. Y quizás algunos pasistas y morenistas no se han dado cuenta, pero es posible que también le dé espacios a la excandidata de Fuerza por México Angelina Valenzuela y de Movimiento Ciudadano Miguel Ángel Camacho. La primera va como regidora pluri, igual el hijo de Camacho.

Opacidad. Se habla que la regidora de El Fuerte Celida Vega anda que no la calienta ni el sol porque la directora de Recursos Humanos de la comuna, Karina Solís Burboa, no le ha entregado copia de la nómina de los trabajadores. Se la ha solicitado por escrito en tres ocasiones y nada. Vega trae un habladero de Karina, quien es el símbolo del nepotismo en el gobierno de Nubia Ramos. Es hija de Javier Solís, gerente general de la Junta de Agua Potable, y Olga Burboa, asesora de la alcaldesa. Ramos es comadre de Javier y Olga. Después de haber sido su aliada, Celida se convirtió en la peor adversaria de Ramos. Por algo quiere la nómina y por algo no se la dan.

Obligada. La que va a tener chamba de a montón es la sindica procuradora electa de El Fuerte, Mayra Osorio. Lo que pasa es que va a tener que actuar contra los que se van, que a decir del alcalde electo Gildardo Leyva van a heredar “un cochinero”, pero también va a tener que mantener a raya a los que llegan para que no pase lo de la era priista. Muchos le apuestan a que Osorio no va a ser lo que hace el actual síndico procurador.

Síguenos en