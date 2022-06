Dignora suma apoyo de “alto nivel” tras baja

De la mejor forma, todo indica que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, va a dejar sin efecto la baja que resolvieron los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública de la policía Dignora Valdez. Va a cortar por lo sano ante las consecuencias políticas que podría tener el caso que tiene más la percepción de una venganza personal y persecución política por los integrantes de la comisión que parece son meros títeres del regidor Carlos Roberto Valle Saracho, presidente de la Comisión de Seguridad del cabildo. Estos solo problemas le generan a Vargas Landeros que otra vez más tiene que resolverlos. Para empezar, Dignora sumó más apoyo de lo que creían quienes la tienen en la mira porque los echa de cabeza por acosadores y protectores de estos: aparte de otros apoyos, la secretaria de las Mujeres en Sinaloa, Tere Guerra, intervino en favor de ella. Ya habló con Vargas Landeros, quien ya fue enterado de que el gobernador Rubén Rocha Moya se comunicó con la agente dada de baja para darle su respaldo.

LA PRUEBA DE QUE DIGNORA no está sola, como algunos creen, se verá hoy con la marcha que habrá de los grupos de feministas en su respaldo. Por más que digan que Dignora, lo que esta misma reconoce, que profirió malas palabras a unas de las agentes, en la mente colectiva no se desprende de que su baja es por una venganza política tras que ella encabezó a unas policías que acusaron de acoso sexual y laboral a mandos de la corporación a quienes a estos sí los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia los exoneraron. Esto es lo que pesa en la opinión pública. Para cuando Dignora y el grupo de apoyo lleguen a Palacio Municipal el alcalde ya tendrá una ruta clara del caso. Hay quienes dicen que Vargas Landeros no fue enterado del sentido de la resolución. Y parece que fue a propósito.

lOS INTEGRANTES DEL GRUPO AQUÍ NO realizaron una marcha en la ciudad con mantas y lanzando consignas en contra de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Fueron pocos, pero se hicieron notar. Esto a la par de la segunda tanda de asambleas informativas de otras comunidades indígenas en el marco de la consulta indígena. En San Miguel hubo voces que dijeron que ya no les den 200 pesos y que los dejen decidir en forma libre. Se dejó caliente el terreno para el 9 y 10 de julio de las asambleas consultivas.

dicho y hecho: Eduardo Leal controló tres de los cinco delegados que eran claves para ganar la elección del Módulo de Riego número 2 del Valle del Carrizo y les salió adelante a Epifanio Machado y Alberto Escalante. Leal tuvo siete votos contra cinco de Machado y cinco de Escalante. Son 17 delegados. Si cada uno tenía cuatro delegados seguros, ya que conformaban las planillas, restaban cinco. Y Leal se concentró en tres. No necesitaba más.

Gilberto “EL CHICOY” RUIZ es otro de la nueva camada de presidentes de los módulos de riego en Ahome. Este ganó a “golpe de calcetín” la presidencia del Módulo de Riego Pascola. Lo hizo holgado: 418 votos contra 324 de Luis Charvel López.