Dignora va a dar la lucha contra la baja

Le traían ganas porque los exhibió una y otra vez de actuar con parcialidad, pero los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome se la cobraron: resolvieron la baja de la agente de la Policía Municipal Dignora Valdez. Esto en una queja que interpuso en esa instancia una de las agentes que se sintió ofendida por algunas expresiones que le profirió la también activista social. Aquí sí actuaron con rigor, pero en la denuncia que ella interpuso en apoyo de otras mujeres policías de acoso laboral y sexual de mandos de la corporación midieron con otra vara. A estos los exculparon. Puede que tuvieron razón en esta resolución, pero hay algunas huellas de que los funcionarios de la comisión actuaron inapropiadamente en el caso de los policías acusados.

CONOCIÉNDOLAS, EL CASO VA A HACER RUIDO más de lo que parece porque la agente preventiva ya pidió el respaldo de otras activistas en la capital sinaloense que la han acompañado en su lucha, entre ellas Elizabeth Ávila Carrancio y Victoria Herrera Montaño, líderes de la Red por la Igualdad Sustantiva. Para empezar ya recurrieron al golpe mediático, terreno que lo saben explotar. Y más que se abre el espacio para que se fortalezca la percepción de que la baja fue por una venganza y persecución política. Esto con razón o sin ella. La lucha política la van a dar y ni se diga la lucha legal. De hecho, ya están con el amparo.

MUCHOS CONSIDERAN que el activismo de Dignora Valdez está bien porque de que hay mandos de la corporación que se pasan de lanza, los hay, y de que los protegen, los protegen. Sin embargo, otros dicen que parece ser que la agente y activista social se confundió. Su protagonismo en la lucha en defensa de las mujeres policías hizo que perdiera piso. Creyó que podía actuar como le diera la gana al fin y al cabo no le podían hacer nada porque no se iban a animar actuar en su contra para evitar el escándalo político. El comportamiento con los agentes y su desempeño laboral no era el mejor, creyendo que estaba blindada por su papel de luchadora social. Ella era la más obligada a cuidarse.

DICEN QUE AL LÍDER MORAL DEL PARTIDO SINALOENSE, Héctor Melesio Cuen Ojeda, no le dolió tanto el golpe final que le dio el regidor Carlos Roberto Valle Saracho porque ya se las había olido. Ya estaba preparado. Es más, unos hasta se atreven a señalar que lo puso a prueba y Valle Saracho no la pasó. Tan vivo que se la da. El regidor Ramón Salmerón y otros le ganaron la partida. Y eso que Valle Saracho los acusa de que no tienen experiencia política. Cuando menos se lo espere el regidor, ahora independiente, se va a dar cuenta de que no supo procesar bien el caso. Se dejó llevar por su carácter. Una cosa queda claro: Cuen no pierde.

SIN PROBLEMAS se llevaron a cabo las seis asambleas informativas de las comunidades indígenas de El Fuerte, Ahome y Guasave sobre la consulta indígena de la planta de fertilizantes de Topolobampo. Hoy se llevarán a cabo otras para luego irse al 9 y 10 de julio a las asambleas consultivas. A las buenas.