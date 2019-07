Dilemas. Vaya que ha causado revuelo la iniciativa de ley presentada por la diputada local Mónica López, quien propone que se proceda legalmente contra quienes ejerzan castigo físico contra menores y adolescentes. La llamada Ley Chancla ha recibido diversas críticas, sobre todo de padres de familia, quienes se han pronunciado en contra de dar correctivos físicos a menores. Ahora es el vicepresidente de la FAS, Efraín Ibarra Espinoza, quien desde una perspectiva muy personal sugiere que no es del todo correcta esta ley, pues si bien la violencia nunca será la solución, el hecho de aplicar correctivos a tiempo, sin abusar, es una herramienta muy útil para corregir el camino de los hijos cuando no actúan de manera adecuada. Por otra parte la intención de la legisladora es buena, ya que ella se ha pronunciado en distintas ocasiones en contra del maltrato infantil y hacia los adolescentes. Vaya que los legisladores se las ingenian para levantar revuelo y hacer que se hable de ellos.

Inconformes. Los que no están nada de acuerdo con que el gobierno federal invierta millones de dólares en generar empleos en países como Honduras, cuando la situación en México no es la mejor, son los productores acuícolas y es que señalan existen programas de apoyos que no se cumplen por la falta de recursos y ahora resulta que el dinero se invertirá en otros lugares. Aclararon que no es nada en particular contra Honduras, pero destacaron el hecho de que es la principal competencia en el mercado. Además, el sector genera miles de empleos solo en el estado, mismos que pudieran desaparecer de continuarse aplicando las políticas públicas del gobierno federal. ‘Hay que ser congruentes’ le piden a Andrés Manuel López Obrador, esperando que sean escuchados y atendidos.

Secuelas. Las lluvias registradas y la humedad que estas han dejado no solo han provocado que se generen socavones y encharcamientos, sino que también el alumbrado público se esté viendo afectado. Habitantes denunciaron puntos completamente oscuros en la ciudad, como la calzada Raúl Cervantes Ahumada y el bulevar 20 de Noviembre, además de diversas calles. Según el director de Servicios Públicos, es la humedad la que está dañando los circuitos y provocanhdo que el cableado se queme, por lo que están trabajando en las reparaciones. Cabe resaltar que las quejas por esta causa son muy comunes y a pesar de eso no se tiene en puerta alguna inversión para remediar el problema de raíz y los trabajadores se enfocarán solo en reparar y darle mantenimiento a las luminarias.

A favor. Tal y como lo reveló Alfredo Arámburo cuando fue presentado como nuevo presidente del club Algodoneros de Guasave, él vendrá con su propia gente para operar esta organización, aunque respetando los puestos de Sebastián Sandoval y Gabriel Low como director general y gerente deportivo, respectivamente. Incluso, la venta de espacios publicitarios se están realizando a control remoto desde la ciudad de Durango, en sintonía con Radamés Álvarez, encargado de Mercadotecnia aquí, pues el equipo del empresario mazatleco está laborando allá también con Generales en la Liga Mexicana de Beisbol. Aunque se dice que la venta va lenta por el poco tiempo que se tuvo para planear una estrategia adecuada, lo cierto es que los patrocinadores que la misma Liga Mexicana del Pacífico consigue en beneficio de todos sus equipos, es un factor a favor para la gente de pantalón largo en el equipo blanquiazul.