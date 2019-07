Dinamitan los pilares del priismo

Poco importa que los grupos de priistas se peleen con uñas y dientes por el control nacional de lo que queda del PRI, Morena y la cuarta transformación a pasos agigantados dinamitan las bases del sistema clientelar priista, le merman sus fuentes de ingresos y la capacidad de cooptación de trabajadores y campesinos.

La muestra más clara es la formación de la nueva agrupación nacional de productores del campo y ganaderos, con la que ya le dieron una muestra de poder a Bismark Orduño, el dirigente de la Asociación Ganadera de El Fuerte, así como la demanda de eliminación de la “cuota liga” que dejaría sin recursos a la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa que dirige el diputado Faustino Hernández.

En el ámbito nacional, el Senado y la Cámara de Diputados federales ya promocionan como uno de los principales triunfos del morenismo la liberación del sindicalismo, esto es que se deje de obligar a los trabajadores a pertenecer a un sindicato único que por regla general contempla la afiliación forzosa al tricolor. Se empiezan a desmembrar las bases del sindicato petrolero que jinetea el líder eterno Carlos Romero Deschamps, calificado como el ejemplo nato del “charrismo sindical” y la corrupción.

También hay una embestida contra “Antorcha Campesina”, el ala violenta del priismo, cuyos líderes no respetan colores, ya que hasta a sus propios alcaldes y gobernadores chantajean con el fin de enriquecerse con las prebendas y cuotas políticas de poder que obtienen. “Se acabó el intermediarismo, los apoyos se darán directo a los productores y a la gente”, repite constantemente Andrés Manuel López Obrador, y sus huestes trabajan arduamente para hacer cumplir sus lineamientos para evitar que el dinero sea acaparado por los partidos y los políticos vivales.



Popurrí. Brinca de nuevo a la palestra Roberto “El Güero” Cruz, con la propuesta de abatir el nepotismo, de impedir que las cónyuges de los gobernadores, alcaldes, diputados y líderes sigan acaparando las candidaturas y los puestos de elección popular y administrativos. Presentó la iniciativa de ley denominada “no al matrimonio electoral gandalla”.



AQUÍ NO. Indignado el diputado federal Iván Ayala por el desprecio que les hizo el alcalde Billy Chapman al dar a conocer a las 4 de la tarde su apoyo a la construcción de la planta de amoniaco cuando tenía una reunión con ellos a las 6 de la tarde. Sostiene que no se debe construir en Topo, que hay otras opciones en el mismo municipio, pero luego Billy rectificó y se sacó la espina al recibir a varios integrantes del colectivo Aquí no, acompañados por regidores y por las diputados Adrián Zárate, Yadira Marcos y Lucinda Sandoval, a quienes les ofreció abrir una mesa de análisis sobre el tema ya que le pidieron que niegue el permiso para la instalación.



GOLPE. La renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y más que nada la carta que le envió a AMLO en la que dice que las decisiones económicas se toman de manera política le abre un boquete a la credibilidad del gobierno de la cuarta transformación.