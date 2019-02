Dinero mata diálogo

Gentil, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión “libre y soberana” de la CNTE de desocupar las vías ferroviarias en Michoacán, lo cual atribuyó al “diálogo”.

No pagarle a tiempo a un trabajador, dijo, no solo es un delito porque se viola la Constitución, sino además “es un pecado, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y hasta se los puedo citar. El no pagarle, el retenerle el salario, es ilegal y es un pecado social...”.

Ojalá que hubiese sido el diálogo la vía de solución a los delitos colaterales del bloqueo que, según las empresas afectadas, en 17 días provocó un quebranto económico superior a 20 mil millones de pesos. Y fuera bueno, también, que el sabotaje tuviera como causa el que a los maistros (que traicionan el “interés superior de la infancia” que mandata la Constitución) no se les pagara lo “trabajado”, porque lo cierto es que el problema se sofocó mediante un vulgar pero práctico recurso: dinero.

Las exigencias de la facción magisterial importan alrededor de diez mil millones de pesos: diez veces más de lo que, en rigor, se adeudaba de salario a sus agremiados, y esto porque, además del importe de nuevas plazas (la mayor parte “automáticas” a normalistas), exigen el pago de prebendas extrasalariales:

El Universal de ayer enlistó los 22 bonos compensatorios por un total de mil 437 millones de pesos: Bono compensación nacional, 83 millones 908 mil 674 pesos con 50 centavos; Prima vacacional Semana Santa, 52 millones 814 mil 54.19 pesos; Bono Día del Maestro, 38 millones 195 mil 589.33; Apoyo a despensa, 54 millones nueve mil pesos; Bono carrera administrativa, dos millones 509 mil 285; Bono de ajuste, 35 millones 316 mil 100.39 pesos; Bono Día del Empleado Administrativo, cinco millones 533 mil 244.11; Bono ayuda para útiles escolares, cinco millones 831 mil 430; Bono estímulo a la superación educativa, 139 millones 818 mil 521.25; Bono por inicio del ciclo escolar, 12 millones 725 mil cuarenta pesos; Bono de recuperación salarial, 90 millones 938 mil 780 pesos 39 centavos; Bono estímulo por la actividad educativa, 36 millones 734 mil 400; Bono a labor de apoyo y asistencia, cuatro millones 527 mil pesos: Bono fortalecimiento de la cpc, 209 millones 949 mil 84.04; Bono actividades culturales, ocho millones 219 mil 713.72; Bono apoyo a la economía familiar, 56 millones 102 mil 400 pesos, Bono apoyo a la integración educativa, 365 millones 957.20; Bono compensación por desempeño educativo indígena y misiones culturales, un millón 454 mil 864 pesos; Aguinaldo o gratificación de fin de año, 288 millones 76 mil 659.22; Bono ajuste de calendario, 46 millones 43 mil dos pesos 23 centavos; Bono navideño, 16 millones 220 mil 817.99; Bono estatal de productividad, 96 millones 25 mil 553.07 pesos.

Lo jugoso del plantón ferroviario hace temer que la próxima “conquista laboral” sea un bono más, el de durmientes...