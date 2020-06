Dinero sobre todo

Hace poco más de una semana, el mayor temor en materia de salud es que la anunciada nueva normalidad por parte del Gobierno federal generara un repunte en los índices de casos activos y muertes por coronavirus. Hoy, las cifras parecen corroborar el efecto. Después del anunciado plan para la recuperación económica del país, el número de contagios se ha duplicado en algunas entidades.

Específicamente en Sinaloa, más de mil 500 nuevos casos se registraron los primeros días del mes de junio. Es el periodo más intenso de contagios que se ha reportado en la entidad. En Mazatlán, donde los sectores hoteleros y restauranteros se preparan para empezar su reactivación a partir del 15 de junio, se tuvieron solo ayer 24 nuevos casos de COVID-19, y seis personas más habían muerto por la misma causa.

Con ello suman en el puerto 247 casos activos y 82 personas que no han logrado sobrevivir. No obstante, la situación contrasta con un relajamiento de los protocolos preventivos en la vía pública. Cada vez son más los negocios que se ven abiertos, y el intenso tráfico vehicular en las principales calles demuestra que en Mazatlán la reactivación no ha esperado. Los efectos están por verse, pero al parecer no es la mayor preocupación por parte de as autoridades.

Los intereses económicos se han puesto por encima de la salud pública no solo en Sinaloa, también en otras entidades del país. En Nayarit, el gobernador del estado, Antonio Echeverría, ya anunció en los últimos días que será el próximo 15 de junio cuando los hoteles de esa entidad empezarán a operar.

Con ello iniciará el flujo de viajantes y la movilidad social, precisamente en el periodo más intenso de contagios. Queda claro que no son las instituciones de Gobierno las que en lo sucesivo van a proteger a los ciudadanos de los riesgos sanitarios.