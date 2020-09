Dinero y obras “para los de abajo”

Aparte del proyecto para construir viviendas a los desplazados por la violencia, la secretaria estatal de Desarrollo Social puso en marcha un programa de obras de drenaje, agua potable y electricidad para las familias más pobres en el que se invierten 560 millones de pesos. Son obras para los más marginados, “para los de abajo”, con lo que también ser reactivará la economía.

El secretario Ricardo Madrid explica que están programadas 440 obras en las comunidades rurales y en las colonias populares, con la intención de resolver los problemas más apremiantes y hacer la diferencia en el combate a la pobreza. Los recursos provienen de una mezcla de aportaciones de los municipios beneficiados y el Gobierno del Estado.

Las obras iniciaron un poco tarde porque debido a la pandemia del coronavirus hasta julio se abrió la plataforma del gobierno federal que permite registrarlas, pero en algunas de ellas ya se lleva un avance de hasta el 60 y el 70 por ciento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Por instrucciones del gobernador Quirino Ordaz, con este programa de apoyo para los servicios básicos se beneficiará a más de 500 mil personas. Mientras tanto siguen en marcha los demás programas de apoyo a comunidades indígenas y a familias desplazadas de la sierra por la violencia. Ahora más que nunca se necesita tender la mano a miles de familias sinaloenses.

Popurrí. Para los morenistas lo que sucede en Chihuahua, donde campesinos liderados por exgobernadores priistas y alcaldes y senadores panistas y hasta de Morena, se enfrentan a la Guardia Nacional y al gobierno federal, es una llamada de atención a tiempo para que se empiece una cruzada a fondo contra el denominado “huachicoleo del agua” que desde hace tiempo se había advertido que podría provocar una guerra.

Aquí, en forma reiterada el delegado federal Jaime Montes ha dicho que es necesario quitarle el control de los módulos de riego a directivos que se han eternizado rotándose en sus puestos y enriqueciéndose con las cuotas que les cobran a los productores. En vísperas de las elecciones los políticos machuchones buscan agravar y agrandar cualquier conflicto local que se presenta. Ojalá que se resuelvan en forma pacífica por la vía de la negociación.

NUEVO JUICIO. Con las elecciones encima, los tiempos apremian porque cualquier conflicto jurídico se puede politizar, y este podría ser el caso del extesorero estatal Armando Villarreal, que después de haberse amparado, inicia de nuevo la reposición del proceso en contra que le sigue la Fiscalía General de Justicia, que tiene tres meses de plazo para comprobar las acusaciones que le hace. Por lo pronto, Armando Villarreal tuvo que depositar una fianza de 500 mil pesos, no puede salir del país sin permiso de las autoridades y tiene que acudir periódicamente a firmar. Desde el gobierno federal se presiona y vigila a las autoridades locales para que no dejen pasar uno solo de los casos de desvíos de recursos, sean estos justificados o no. Lo que importa son las estadísticas de resultados.