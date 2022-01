Dios en sus manos

audima

El otro día mi abuela me habló “de usted” y conversó conmigo como si yo fuese un visitante de ocasión. Olvidó el nombre de mis hijos, me preguntó las mismas cosas una, dos, tres veces en un corto lapso. Seguí acompañándola, ella siguió igual; un espiral de ideas y horas plomizas, las palabras quedaron agazapadas y a hurtadillas sus pensamientos intentaban escapar del olvido, como si el tiempo estuviera desordenado, hablaba un poco mujer y un poco niña. Vi en sus ojos dudas. ¿Cómo saber lo que siente?, ¿qué pensará cuando me mira? En un instante le habló a mi hijo por su nombre y di gracias por ese acierto, por sus recuerdos puestos en su sitio durante un instante.

Los días de otoño no le gustan pues su jardín se llena de hojas. Su casa sigue perfecta, con cada cosa en su lugar, ella se encarga de todo. Sé cuánto ama las plantas, le pregunto por su jardín, me describe cada árbol, cada flor y siempre termina con la frase “no recuerdo cómo se llama”. Deterioro en el proceso cognitivo, el diagnóstico del matasanos –como ella llama a los médicos–. Su memoria se consume. Me pregunto cómo será cuando ya no me recuerde, cuando los rostros a los que ella ama se vuelvan niebla y olvido, cuando se esfume nuestro tiempo juntas ante mis ojos escépticos.

Me quedo con ganas de saber más de ella, de conocer su mayor miedo, si es que le teme a algo, de escuchar sobre el día más feliz de su vida, saber a dónde le gustaría haber viajado o por qué no le gustan las visitas.

Esa mujer, pequeña de estatura pero grande de espíritu, es mi abuela. La recuerdo atizando la hornilla, cocinando tamales de frijol y caldo de gallina; esa mujer que trabajaba en el campo, lavaba a mano mientras contaba de su hermana Juanita, de su pueblo natal que tanto añora. Con un adiós que nunca terminó de cuajar, nos contaba de su mamá Teresita, quien murió de neumonía, de su muy joven viudez con seis hijos a cuestas. Recuerdo esas manos llenas de callos, las mismas que bordaban servilletas y cosían a mano cojines con olanes.

La vida la golpeó con rudeza, y ella creía que Dios no llegaba a tiempo a sus necesidades, pero Dios estaba en sus manos. Manos fuertes de mujer fuerte, que alimentaron y formaron hijos de esos que la sociedad necesita. Fue viviendo día a día, año a año, dirigiendo su casa y su vida; esa mujer que demuestra el amor de manera distinta, con caricias secas, se queda con los abrazos y los te quiero, pues sus silencios son más fuertes que sus palabras. Este es un homenaje a ella y a ellas, que solas abrieron brechas, a ellas que aman diferente, a esa mujer que respeto y amo, y que, para hacerle justicia, no necesito adornar su historia. Ella salía al mundo a luchar con tenacidad porque sabía que era su deber, por sus hijos y por ella misma.

Aunque sus recuerdos queden enterrados en la hojarasca de la vida, ella vivirá en mi memoria, hasta que un día el olvido me sepulte también a mí.