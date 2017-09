Dios salve a México

Los Mochis, Sinaloa.- Hay desespero en Sinaloa y en todo el país sobre la forma en cómo ayudar a los damnificados de los terremotos que afectaron a la Ciudad de México y a gran parte del centro y del sur. Por todas partes surgen centros de acopio, de la Cruz Roja, del DIF, Bomberos, de dependencias de gobierno y organizaciones sociales. En todas partes se hacen oraciones por México, para que Dios salve a esta gran nación.

En Bomberos Sinaloa y Los Mochis la primera reacción fue empezar a reunir voluntarios, especialistas en rescate que vayan a ayudar a rescatar a la gente atrapada. Se empezaron a buscar patrocinadores, pero ya en contacto con las organizaciones nacionales se acordó que lo mejor es que cada quien se quedara en su ciudad, y desde ahí, desde su trinchera, ayudar. Los mismos elementos propusieron las colectas.

Hay de todo en esta viña de Dios, también sale la ayuda que ofrecen brindar los futbolistas que juegan en Europa, como Miguel Layún y “El Chicharito” Hernández, pero también circula a través de las redes sociales la demanda para que el INE obligue a los partidos políticos a donar cuando menos el 20 por ciento del dinero que reciben para apoyar a los damnificados.

Por el momento se requieren víveres, pero empresas constructoras también están donando herramientas de trabajo, gatos hidráulicos, roto martillos y prestando retroexcavadoras es la ayuda más urgente, pero la reconstrucción será lenta, requerirá decenas de miles de millones de pesos y no cabe duda que contará con todo el apoyo del pueblo, que siempre ha sido solidario con los necesitados.



Popurrí. Llamó la atención la reunión, en apariencia social que sostuvieron ayer en conocido restaurante, justo frente a la prensa, el titular de Comunicaciones y Transportes en Sinaloa, Héctor García Fox y el dirigente del PRI en Ahome, Aldo Prandini. Moviéndole un poco al “Chato” Fox, no le disgusta la idea de contender por una diputación federal o local, pero asegura que no son los tiempos, que vino a Los Mochis a supervisar las obras del Trébol y a eso esta dedicado.

Como nunca antes, en Sinaloa se lleva ya un avance del 75 por ciento en la obra carretera en la que se invierten mil millones de pesos y confía que los trabajos no se paralizarán ante la necesidad de destinar recursos a la reconstrucción de los estados devastados por el terremoto.

Aldo considera que no es tiempo de hablar de política partidista, que debe imperar una especie de tregua en todo tipo de hostilidades, hasta que pase el impacto y se restablezca la tranquilidad por el sismo.



SIN cuidado. Que hay mucho trabajo y no hay tiempo para pelear o para mitotes, dice la presidenta de El Fuerte, Nubia Ramos, quien ayer estuvo en Los Mochis en entrevista con funcionarios de la empresa española Iberdrola, gestionando inversiones adicionales a los 8 millones de pesos que ya se destinan a El Téroque. También promueve el tianguis turístico y cabildea para obtener un presupuesto de 80 millones de pesos para el 2018.