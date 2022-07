Diputada quiere cuentas claras

La actual diputada local y exalcaldesa de Guasave Aurelia Leal López le envió un comunicado al presidente municipal, Martín Ahumada Quintero, con el fin de ponerse a disposición para cualquier duda o reserva en torno a la solventación de las observaciones efectuadas por la Auditoría Superior del Estado en el trienio 2018-2021. La reacción de la legisladora morenista fue a raíz de que el tesorero de la comuna, Marco Antonio Báez Rochín, aseguró que ellos no contaban con el tiempo suficiente para aclarar todas las observaciones que se hicieron del ejercicio 2021, es por ello que Leal López mostró interés por ser coadyuvante en ese proceso de solventación, de acuerdo con lo establecido por la Ley de la Auditoría Superior del Estado, ya que el objetivo es que todas las observaciones sean aclaradas en el tiempo indicado.

Vaya chasco el que se llevaron vecinos de las colonias STASE y Sinaloa cuando las autoridades supuestamente estaban tratando de ayudarles a que no se inundaran tras la intensa lluvia que cayó ayer en la región, pues con una bomba de la Conagua trataban de sacar todo el líquido, pero resulta que esta se había quedado sin pila y sin diésel, por lo que era muy poco lo que podrían hacer en esas condiciones. Habrá que ver quiénes son los responsables de inspeccionar esos equipos, pues es increíble que, a sabiendas de que esas zonas se inundan con facilidad cuando se vienen precipitaciones copiosas, no es posible que esas bombas estén fuera de servicio e impedidas para hacer su trabajo solo porque nadie se percató de las deficiencias que tenían.

La jumapas ya advirtió que los cortes de agua contra morosos en el municipio de Sinaloa seguirán vigentes hasta que se recupere el total de la cartera vencida que vienen arrastrando, y prueba de ello es que en dos meses lograron reunir 1.5 millones de pesos con esas acciones. Guadalupe Castro Quiñónez reconoció que ya no puede haber vuelta atrás, porque las malas experiencias por el corte de servicio por parte de la CFE, y que dejó sin agua hasta los usuarios que sí pagan, los obliga a ya no tener más rezagos en ese aspecto, por lo que, sin importar quién sea el deudor, lo van a dejar sin agua hasta que pague todo lo que debe, pues le parece injusto que paguen justos por pecadores.

No es novedad que en el Hospital General se les meta el agua por el techo cuando se presentan lluvias fuertes, pues eso ya les había ocurrido en años recientes, y con los 108m milímetros de agua que cayeron ayer en la ciudad, en el área de Urgencias se les inundó todo, donde los propios trabajadores y derechohabientes tomaron videos y fotos del caos que se vivió dentro con tanto agua que ingresó. No se entiende cómo el gobierno estatal no ha actuado para remediar ese problema, pues no se puede tener a los enfermos en un espacio tan deficiente, mientras que todos los trabajadores de la salud en esa institución se tuvieron que poner la camiseta y hacerla de personal de aseo, ya que fue la única forma de sacar toda el agua que ingresó.