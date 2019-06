Diputado de Morena, advierte la crisis que viene sino recaudan más

La crisis que viene. López Obrador asegura que vamos bien. Que todo lo negativo que se dice viene de los conservadores. De esos que se resisten a la 4T. Pero el coordinador de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dice todo lo contrario. Ramírez Cuéllar, diputado federal de Morena. Sabe de lo que habla. De visita en Culiacán anunció que la situación de ingresos en el país es grave. Y que habrá que duplicar la recaudación de impuestos. El panorama planteado por el diputado federal de Morena proyecta una acción nacional recaudatoria que viene...Y viene fuerte porque dijo: “No nos alcanza. Los impuestos son un tema doloroso”. Y puso este ejemplo: “Es como un elefante en el centro de la cabaña”. El titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja adelantó que se tendrán que recaudar más impuestos, se tendrá que reducir y controlar el sueldo de servidores públicos y regular los servicios comerciales de las plataformas digitales. En caso contrario. De no aplicarse estas medidas, se avecina una crisis de recursos difícil de sanear. En medio de este tenebroso panorama, Ramírez Cuéllar aceptó que el cobro de tenencia vehicular en el país se está estudiando. No es nada nuevo que al arribo de una nueva administración federal se desaten los demonios con cacerías contra contribuyentes, porque les urge recaudar más dinero. Pero quienes hoy están prometían todo lo contrario. No se les entiende.

El Congreso. El tema del matrimonio igualitario llegará hoy al pleno del Congreso del Estado. Un tema por demás polémico. Un tema que sin duda divide a la sociedad, al igual que el tema del aborto. La aplicación del matrimonio igualitario en la Ciudad de México pasó al facilitarse el camino con gobiernos de Morena con el control de la Cámara de Representantes. La oposición se diluyó en la gran urbe. Pero en estados pequeños como Sinaloa, como dicen en el rancho, “Pueblo chico...Infierno grande”. Los diputados, en su mayoría de Morena, habrán de evaluar si se avientan ese trompo a la uña.

Mentiroso y grosero. El alcalde de Mazatlán ahora quedó evidenciado de mentiroso. Resulta que en la pasada visita de la esposa del presidente López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Muller, dijo que el acta de defunción de Ángela Peralta se la robaron. Lo hizo ante decenas de personas en un acto celebrado en las instalaciones del Archivo Municipal. Lo que no sabe “El Químico” es que el acta de defunción que dice que se robaron nunca ha estado en el Archivo Municipal. Están en resguardo en el Archivo Histórico del Estado, en el libro de defunciones de 1883. “El Químico” también calificó a los mazatlecos como “cochinos”. Y es que después de encabezar una jornada de limpieza el sábado pasado en la avenida Clouthier, regresó y al ver que había mucha basura no aguantó la expresión de “les gusta vivir en un chiquero”. Ahora resulta que es malo para gobernar y además insulta a los mazatlecos. Cuando un presidente municipal agarra la escoba para hacer lo que realiza un barrendero. Una pala para hacerla de albañil. Con el respeto que nos merecen los barrenderos y albañiles. Lo que quiere decir es que no está cumpliendo con su trabajo al que fue encomendado. ¡Qué ponga a trabajar a su s colabores! Y que el alcalde cumpla con su deber. Y si no puede. Que se vaya.