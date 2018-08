Diputados con vergonzosa mudanza

Los distinguidos diputados federales despidieron la legislatura llevándose hasta las televisiones, solamente dejaron escritorios y archiveros en sus oficinas. La mudanza de la Cámara de Diputados tenía de fecha limite el pasado viernes para desalojar las oficinas y prepararlas para la siguiente legislatura. Pero la sorpresa fue que los honorables legisladores se llevaron ¡todo! Televisores, libros, algunos hasta la foto del presidente Peña Nieto, ¡si!, el retrato oficial.

Es normal que en la mudanza se lleven cajas, cuadros familiares y algunos recuerdos, pero en esta ocasión medios que cubren la Cámara de Diputados lograron documentar que se llevaron hasta televisores, pantallas, computadoras y libros, solamente dejaron archiveros y escritorios.

Durante la actual legislatura se asignaron 155 millones de pesos para modernizar los espacios y las oficinas de los legisladores, por lo tanto, lo que invirtieron no lo hicieron de su bolsa, y no tenían por qué llevárselo.

Definitivamente no les bastó el bono de despedida que asciende al millón de pesos ni los tres millones que gastaron para seis meses de café y galletas.

Recodemos que los honorables legisladores completaron un nada despreciable millón de pesos para despedir la legislatura entre su fondo de ahorro, compensaciones y dieta.

De la famosa “dieta” recibirán 74 mil 672 pesos, como parte proporcional del aguinaldo fueron 93 mil 541, 45 mil 786 por asistencia legislativa, 28 mil pesos de atención ciudadana y 2 mil de vales de despensa. A esto súmele que del fondo de ahorro son 910 mil pesos, la mitad la aportó el diputado y la otra parte la Cámara para que tengan una digna despedida.

Destacado. El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió el pasado fin de semana con Ricardo Monreal, senador electo y quien será el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta.

López Obrador anunció que estaba con el virtual dirigente en el Senado y que se estaban poniendo de acuerdo porque van a trabajar de manera coordinada. Aprovechó para mandar un mensaje para reiterar su respeto al Poder Judicial y al Legislativo. Afirmó que no va a encabezar el poder de los poderes. Así lo había adelantado en el evento cuando recibió la constancia de mayoría como presidente electo. Entonces, a partir del primero de diciembre, habrá división de poderes en México y no presidencialismo, así que muy pendientes.

Desbocado. Quien anda muy acelerado y presionando para quedarse en la dirigencia de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa es Samuel López Ángulo. Actualmente se encuentra como interino, pero, aun cuando sabe que no son los tiempos ni el momento, ha empezado a moverse. Ya ha incomodado el hecho de que no esté cuidando las formas. Esto a pesar de que ya sabe quién tomará la decisión si continúa en la dirigencia estatal cenecista o si sale. Hay quienes aseguran que el nerviosismo es porque no tiene nada seguro. Muy atentos porque no por mucho madrugar amanece más temprano.

Memoria política. “Las inteligencias poco capaces se interesan en lo extraordinario; las inteligencias poderosas en las cosas ordinarias”, Elbert Hubbard.