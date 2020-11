Diputados de Ahome muestran de nuevo su doble cara

Doble cara. Los diputados locales morenistas de Ahome mostraron ayer de nuevo la doble cara, el doble discurso, en el caso de los actos autoritarios y de revanchismo del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, como se demuestra en el caso de la clausura de la Clínica Mi Salud. Por ejemplo, en la sesión del Congreso del Estado, el diputado Juan Ramón Torres condenó la forma de gobernar del alcalde Chapman, pero votó por consigna, como sus compañeros de bancada, en contra del punto de acuerdo para que de urgente y obvia resolución exhortarlo a que reabriera la clínica por el papel fundamental que juega en este tiempo de pandemia del coronavirus. Dicen que esa es la “línea perversa” que les dictó la coordinadora de la bancada, Graciela Domínguez. Y muy en ello los legisladores morenistas quieren repetir o buscar la alcaldía. Ya los ahomenses les están reprochando ese tipo de conducta y que después de dos años ahora regresen, pero porque buscan su apoyo para el 2021.



Doblado. Los indígenas del norte de Sinaloa tuvieron que hacer el “borlote” en la caseta de peaje de San Miguel para poder que el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid, viniera a atenderlos. Y el levantón del movimiento le va a salir caro porque para empezar lo obligaron a conseguirles una cita con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Le van a pedir no solo el desconocimiento de Librado Bacasegua como líder, sino también la destitución del coordinador de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas en Sinaloa, Rosario Peñuelas, a quien dicen que le quedó grande esa responsabilidad. La manifestación estuvo a punto de salirse de control cuando el subsecretario de la Sedeso, Marco Antonio Osuna, nombró al líder Felipe Montaño como Librado, y luego cuando el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas se hizo de palabras con los manifestantes al querer pasar por el lugar.



Las respuestas. Los ahomenses ya no saben si hubo o no el desfalco de 91 millones de pesos en la Japama, como lo reveló el alcalde Chapman tras la auditoría que hizo su exdirector de Ingresos Sergio Leyva, a quien le pagó y bien. En primer lugar, el gerente general de la paramunicipal, Guillermo Blake, entregó ayer la respuesta a todas las observaciones de irregularidades en el manejo de los recursos. Y para acabarla de amolar, Blake señaló que todo lo entregó al titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, que porque es la dependencia que hizo la auditoría. ¿Que no fue Sergio Leyva?



El engaño. Como si los ahomenses no supieran cómo se las gastan para ejecutar represalias en contra de quienes consideran sus adversarios, la tesorera Ana Ayala Leyva aseguró que no se le ha pagado a la empresa PASA tras la culminación del contrato porque no les ha entregado información que le han requerido. De seguro, cuando se la entreguen les van a pedir otra para seguir postergando el pago del servicio prestado. Esa práctica ya la tienen entrenada en este gobierno chapmista. La más evidente es el caso del empresario Luis Felipe Villegas tras clausurarle su restaurante, a quien cuando cumplía con los requisitos para el uso de suelo, le pedían otros más. A los representantes de Mi Salud, clínica de salud que clausuraron, los quieren traer dando vueltas y vueltas. La intención es afectar, no facilitar las cosas.



Alerta. Preocupación en la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa por la desaparición de Margarito Álvarez Cuadras, colaborador cercano del vicerrector en la zona norte de la institución, Toribio Ordóñez. La alerta fue lanzada por todos lados por si alguien tiene información de su paradero. Lo último es que se habla que su automóvil fue encontrado en una de las calles de la Anáhuac.