Diputados federales y senadores de Morena de Sinaloa traicionaron a ganaderos

Con qué cara. Lo dijo Mario Zamora. Los diputados y senadores de Morena de Sinaloa votaron en contra de los ganaderos. Votaron para que se les cancelaran apoyos. Y no fue una, sino tres veces que votaron en su contra. Y hoy con qué cara llegan ante los ganaderos a pedirles que voten por ellos. A prometer lo que como diputados y senadores no fueron capaces de hacer en apoyo de los sinaloenses. Zamora, candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura le puso nombre a los legisladores que votaron contra los ganaderos. Rubén Rocha Moya, que hoy pretende convertirse en gobernador. Los diputados y senadores sinaloenses de Morena votaron por consigna. Pero no solo en contra de los ganaderos con los cuales ayer se reunió aquí en Mazatlán Mario Zamora. Lo hicieron contra los pescadores, agricultores y del sector turístico. Zamora dijo que la elección del 6 de junio no es una elección cualquiera. Se está jugando el futuro de nuestro país. De ahí que es necesario recuperar la Cámara de Diputados, rescatar el Congreso del Estado, ganar en los principales municipios de Sinaloa que desde el 2018 han sido mal administrados por Morena. Y ganar la gubernatura, porque existe la amenaza de replicar en Sinaloa un gobierno que está conduciendo al país al voladero. Y sí, tiene razón Mario Zamora, la elección del 6 de junio es importante.

El senador suplente de Rocha Moya viola la ley. En Conapesca, ni recepción ni entrega. Los lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal establecen que los titulares de las dependencias federales, así como los servidores públicos hasta el nivel de director general, al separarse de su cargo deben rendir un informe de separación y entregar los recursos presupuestarios, financieros, humanos y materiales que hayan tenido asignados, así como la documentación y archivos ordenados y clasificados a quienes los sustituyan en sus funciones. ¿Y qué creen? Raúl Elenes, hoy flamante senador que es suplente de Rocha Moya, sencillamente se pasó por el arco del triunfo esta disposición. La entrega-recepción, así como los informes de separación, deben de efectuarse en un plazo de 15 días hábiles a partir de la separación del cargo. Y dada la importancia del tema, la ley no autoriza extender el plazo, es un término improrrogable. Elenes rindió protesta como senador el 9 de marzo. El 30 de marzo debió de haber cumplido con la entrega-recepción y no lo hizo. El 23 de abril, por instrucciones del presidente, fue nombrado como nuevo titular de Conapesca Octavio Almada. Ahí mismo, el contralor de Conapesca, Pável Camelo, extrañamente ese día (23 de abril) sería el último día para hacer el acta de entrega-recepción por parte de Raúl Elenes. A todas luces una ilegalidad. Y aun cuando se le hubiera extendido el plazo de entrega, se incurriría en otra ilegalidad. Así las cosas con Morena.

¿Qué está pasando? De acuerdo con las cifras oficiales de secretariado de Seguridad Pública en el país, el mes de marzo se rompió récord en asesinatos contra mujeres en el país: 359 homicidios contra mujeres, 92 de los cuales fueron clasificados como feminicidios. Es sin duda la cifra más alta registrada, con 11 asesinatos de mujeres por día. También se dispararon los homicidios dolosos contra las mujeres y se reportaron 2 mil 020 hechos de violencia sexual. ¿Qué está sucediendo en el país?