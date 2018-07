Diputados gastan millones en galletas y café

No es un secreto que los diputados son los más rechazados por la ciudadanía, los ven en su mayoría como corruptos e improductivos. De ahí las propuestas de reducir las posiciones, empezando por las plurinominales.



Ni cómo ayudarlos, diría el clásico, el día de ayer se dio a conocer a nivel nacional que los honorables representantes del pueblo gastarán en seis meses 3 millones de pesos en café y galletas.

Foto ilustrativa Pixabay





¡Claro! Se debe comprender que es de vital y suma importancia que los diputados federales tengan estos insumos básicos y de primera necesidad para realizar su gran trabajo legislativo en San Lázaro.



De los 500 diputados federales, el poder y las decisiones se toman entre un reducido grupo de 30 legisladores, el resto son operadores o simplemente su función es levantar el dedo para aprobar lo que les manda su coordinador de bancada.



En cada bancada de la Cámara de Diputados existe la llamada “burbuja”, que es conformada por un grupo de máxima confianza del líder de las respectivas fracciones parlamentarias. En el caso del PRI, este exclusivo grupo se reúne en privado en la llamada “pecera”. Seguramente ahí no pueden faltar las galletas y café que ayuden a tomar las importantes decisiones para el país.



En un trabajo de Reporte Índigo dan a conocer que entre 2012 y hasta agosto del 2017 la Cámara de Diputados gastó más de 14 millones de pesos en café, galletas y refrescos. Para mantener la figura, les tuvieron que comprar de dieta, sin duda, es increíble e indignante.



Labor. El presidente Enrique Peña Nieto ayer tuvo su primera despedida del poder, concluyó su última participación cono mandatario de México en la Cumbre de la Alianza Pacífico.



En su mensaje aseguró que dicha alianza entre México, Chile, Perú y Colombia continuará impulsando el crecimiento y desarrollo.



Muy nostálgica despedida y el discurso así continuará hasta que entregue la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador.



Investigación. Sigue creciendo la primera crisis de Andrés Manuel López Obrador, llegó hasta la Fepade el caso de presunta corrupción en el fideicomiso de Morena. El INE no solo multó con 197 millones de pesos al partido, sino que remitió la investigación a la Fiscalía de la PGR.



La Fepade tendrá enfrente el espinoso caso, abrirán una carpeta de investigación de la creación y operación del fideicomiso. Sigue escalando el problema para el próximo presidente de México, seguramente no tendrá mayores consecuencias, pero el desgaste será inevitable.



Congreso. Los diputados del estado aprobaron nueva Ley de Vivienda para Sinaloa, aquí lo destacable es que se establecerán bases para la planeación, así como definir lineamientos generales de la política y sus programas. Además de regular las acciones de los sectores público, privado y social. Con esto se garantiza el derecho de una vivienda digna y decorosa.



Memoria política. “Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”, Antonio Machado.