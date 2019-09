Diputados locales, omisos y simuladores

Los diputados federales de Morena, Iván Ayala y Lucinda Sandoval, acusaron ayer de omisos y de caer en simulación a los diputados locales de su partido, esto por no llevar a juicio político al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, y de no hacer nada para resolver el problema de los drenajes y los socavones que han costado la vida de un niño y un trabajador en la ciudad. Muchos ahomenses tienen esa misma opinión, lo que se refuerza con la de los legisladores federales que no se anduvieron por las ramas para hacer esos señalamientos en forma pública.

Así, la diputada local Cecilia Covarrubias y otros, quedaron exhibidos porque de nada les sirvió rendir una y otra vez su primer informe legislativo en el que dan cuenta lo que han hecho. Para la legisladora Sandoval no se ve que trabajen. Eso es lo que les pide.

Con esto queda claro la división que hay entre los morenistas: unos que avalan a los que gobiernan con privilegios y en contra del pueblo, en tanto otros que no están de acuerdo y exigen una rectificación.

Lo cierto es que entre más días pasan, muchos se desencantan con quienes gobiernan y con el partido Morena, porque salieron peor en la forma de gobernar.

Ya se verá si los sinaloenses y ahomenses los avalan o les dan la espalda en el 2021.