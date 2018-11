Diputados no leen, no estudian y no aprenden

No quieren aprender, se niegan a estudiar, ni siquiera se han tomado la molestia de leer la Ley Orgánica del Congreso del Estado, así están la mayoría de los diputados de Morena. La bancada del partido está pagando la novatez de sus legisladores.

En un video publicado por esta casa editorial de la sesión pública de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior, el diputado Fernando Mascareño Duarte quedó en evidencia de su falta de conocimiento y preparación en el proceso para sesionar.

Lamentablemente el diputado no tiene ni la mínima idea del proceso para sesionar la comisión que preside. Esto sucede cuando las presidencias de las comisiones se otorgan por cuota política y no por perfil o preparación.

Desde el inicio de la legislatura, se sabía que venía una bancada novata de Morena, pero hubo tres meses para prepararse y estudiar, además se aseguraba que aprenderían rápido, lo cual todavía no ocurre. La línea de aprendizaje debía ser más que corta, inmediata.

Definitivamente la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Graciela Domínguez Nava, está sola y contra todos, a pesar de ser la líder de la bancada mayoritaria del Congreso.

Sin duda, Domínguez Nava es la que tiene mayor preparación, trayectoria y experiencia, salvo un par de excepciones, el resto de los diputados de Morena no quiere o no ha podido aprender y aportar a su grupo parlamentario.

Tampoco reconocen liderazgos, el principal problema en la bancada de Morena es la pugna interna, la soberbia por los arrasadores triunfos que tuvieron el pasado primero de julio no les permite ver que la victoria fue de López Obrador. La mayoría de ellos no hicieron campaña y todavía no son conocidos ni por los que les dieron el voto.

Si quieren representar a los ciudadanos que les dieron la confianza deberían empezar a leer, estudiar y prepararse. Tener humildad que tanto exigen los ciudadanos a sus representantes y no replicar las prácticas de algunos priistas que convirtieron la pasada legislatura en una de las peores de la historia. Muy atentos.

Estrategia. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se relajó y se empezó a despedir en sus redes sociales con una cuenta regresiva e imágenes personales. El día de ayer publicó una foto bajando de un automóvil, escriben el número 8 y la bandera de México.

El mandatario nacional inició este ejercicio el pasado martes con una foto en un balcón en un edificio en la Ciudad de México con el número 10, los días que le faltan para terminar su administración.

Aquí más allá de la peculiar despedida, lo más destacable son los comentarios que en su mayoría son positivos o sarcásticos, definitivamente su interacción con los usuarios mejoró en el último año, la estrategia digital llegó tarde, pero le permite tener popularidad relativamente positiva.

Además, el perdón concedido por el próximo presidente Andrés Manuel López Obrador a los funcionarios del actual gobierno los debe tener muy tranquilos y, sin duda, más aliados que nunca, se nota en la Cámara de Diputados y Senadores. Al final fue tersa la transición.

Perdón. El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, volvió a señalar que respeta al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pero no está de acuerdo con el borrón y cuenta nueva a funcionarios del gobierno de Peña Nieto.

Son varios temas en los que no coinciden el senador y el presidente electo, de hecho, hay quienes dicen que es un juego para dar legitimidad a la división de poderes. Por lo pronto, crece el rumor de un distanciamiento entre Monreal y AMLO, no sería el primero, recordemos que hubo división cuando nombraron candidata a Claudia Sheinbaum y no fue el ahora líder de los senadores morenistas.

Memoria política. “El hombre es el ser que necesita absolutamente de la verdad y, al revés, la verdad es lo único que esencialmente necesita el hombre, su única necesidad incondicional”, José Ortega y Gasset.