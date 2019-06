Diputados sin oficio. Más allá del respaldo que muestra al presidente Andrés Manuel López Obrador y el triunfo de Morena recientemente en Baja California, se desconoce qué trabajo ha presentado hasta la fecha la diputada federal por Guasave, Lucinda Sandoval. Como primera secretaria de la Comisión de Pesca en la Cámara de Diputados se desconoce si haya realizado ya algún planteamiento o promover cuando menos algún punto de acuerdo o iniciativa que beneficie a los habitantes de los campos pesqueros, pues hay que recordar que además ella es originaria de uno de ellos. En el mismo sentido figura el diputado Casimiro Zamora, quien hasta la fecha no ha aclarado bien por qué no terminan por aterrizar los millones y millones de pesos que anunció que Guasave tendría durante este ejercicio fiscal. Con lo que no se ha visto hasta la fecha los legisladores no generan muy buenas expectativas en un pueblo tan necesitado de obras.

Con ansias. Hay quienes dicen que algunos regidores están esperando con ansias la próxima sesión de cabildo, y es que tienen la firme intención de cuestionar de nuevo a la alcaldesa Aurelia Leal sobre el tema que rodea a los camiones que fueron rentados a la compañía KPartners. Sucede que aunque la alcaldesa ha anunciado en varias ocasiones que por parte de la compañía vendrán a firmar el contrato, han pasado varias semanas y la fecha no se llega. Sostienen que actualmente se encuentran operando fuera de la legalidad y solo se está pretendiendo desviar la atención hacia otros lados con declaraciones tronantes de las que acostumbra realizar la munícipe. Entre las que se está preparando con argumentos para debatir se encuentra Dolores Franco, quien dicen es de las más inconformes con este atropello.

Condiciones. Y donde los trabajos de rehabilitación seguramente no pararán en toda la semana es en el auditorio Héroes de Sinaloa, con aquello de que el próximo sábado el recinto será sede de un evento nacional al que acudirá el dirigente del RAN. Se cree que las condiciones en las que se encuentra el inmueble tienen que mejorarse aunque sea en las fallas más evidentes, desde plafones, sillones rotos, baños en mal estado, un aire acondicionado que no sirve y muchos más detalles que salen a flote entre más le buscan, por lo que es evidente que el sitio se encuentra en el abandono. Siendo honestos esta situación ha permanecido de esta forma desde administraciones pasadas, habrá que ver ahora si el actual gobierno se ocupa del sitio.

Permanencia. De los 14 sindicalizados de la Jumapag que iniciaron la huelga de hambre hace una semana, solo permanecen tres en la lucha, entre ellos el líder Roberto Acosta Quevedo, quien asegura que permanecerán hasta las últimas consecuencias. Ayer, una comitiva del sindicato, conformada tanto por jubilados como personal activo, acudió a la ciudad de Los Mochis en busca de sostener un encuentro con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para plantearle la situación que impera en la Junta y que mantiene a tres de sus compañeros sin probar alimento desde hace siete días, mientras tanto, los huelguistas recibieron la visita del diputado federal, Casimiro Zamora, quien les prometió tocar el tema de la huelga de hambre y sus exigencias con quien se tuviera que hacer para que se les proporcione una pronta solución, antes de que las condiciones de salud de los manifestantes provoque alguna situación lamentable.