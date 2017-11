Diputados sinaloenses no pueden dejar de pelear

Diputados. Parece que en la actual legislatura del Congreso del Estado los diputados locales no pueden pasar sesión sin enfrentarse y politizar los temas. Ayer, la discusión la protagonizaron los diputados panistas y las priistas. Carlos Castaños, diputado del PAN, inició con el tema del primer informe de labores del gobernador Quirino Ordaz, en donde a base de señalamientos y críticas se le unieron sus compañeros de bancada Francisca Henríquez, Sylvia Treviño y Roberto Cruz; así como el legislador del PRD Efrén Lerma. El legislador del PRI Carlos Montenegro entró a la pelea «defendiendo» al mandatario estatal y a su labor, pero la cosa se puso buena cuando la diputada, también del PRI, Elsy López calificó como un discurso vacío por parte de los panistas y llamó al frente como una oposición irresponsable que solo quiere llamar la atención, haciendo señalamientos directos a los panistas. Se dio pie a que Castaños Valenzuela por alusiones personales pidiera la palabra, pero al hacerlo por segunda ocasión, cuando la diputada priista Maribel Chollet los llamó mechacorta, fue cuando el presidente de la Mesa Directiva, Víctor Corrales, se lo impidió, diciendo que iba en contra de la ley. Fue en ese momento cuando los diputados perdieron los estribos y fuera de sus curules comenzaron a levantar la voz e incluso se pudo escuchar que la diputada Chollet le dijera llorón a Castaños por no aceptar que ya no podía participar. Así las cosas en el Congreso, tal y como en un salón de clases el exrector de la UAS tuvo que dar finalizada la sesión entre el argüende, «dejando la víbora chillando».

Caída. Si el exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, creyó que no iba a pasar más allá de su inhabilitación de ocho años para no ejercer un cargo público y una sanción por 12 millones de pesos, se equivocó rotundamente. Todo indica que eso pensaba porque andaba muy confiado por las calles de Los Mochis, en donde fue detenido por elementos ministeriales. Su captura provocó un escándalo. Pineda Ochoa es el primer exfuncionario en ser detenido por las presuntas irregularidades que se cometieron, según la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Así, los otros cinco exfuncionarios sancionados, junto con Luis Ángel Ochoa Pineda, mejor conocido como Lapo, pondrían sus barbas a remojar. Entre ellos dos mochitenses más: Clodomiro Espinoza y Everardo Ayala. Lapo fue cercano colaborador de Francisco Córdova en la secretaría de Seguridad Pública y en Turismo.

Muerto el niño... Lamentablemente, algo malo tuvo que pasar para que el Tribunal de Barandilla y autoridades municipales tengan que actuar respecto a las pésimas condiciones en que se encuentran las instalaciones de la barandilla de la DSPM. Tras la muerte de una persona que decidió quitarse la vida al estar detenido en los separos, la alcaldesa Diana Armenta y el secretario Juan Ramón Bojórquez dieron a conocer una serie de compromisos con la familia de la víctima y compromisos para que las celdas del área de barandilla cuenten con monitoreo permanente de quienes ingresan a esa área.

Aunque dejaron en claro que los protocolos de seguridad no fueron los que fallaron al haber retirado cinto y cordones a la víctima, a las autoridades, no solo a esta administración, sino a todas las que la han antecedido, les ha estado fallando mucho en el sentido de que no se ha buscado la manera de mejorar las instalaciones de la barandilla central, mucho menos las de las sindicaturas, que en especial la de Juan José Ríos parece un chiquero.

Se atiza la llama. El exalcalde de Rosario Arturo Flores Guzmán montó una conferencia de prensa al lado de la regidora Carmen Valdez, en donde se trató de defender de las recientes acusaciones del actual presidente municipal Manuel Antonio Pineda Domínguez, quien lo señaló por un supuesto desvío de recursos durante su administración. El exmandatario anunció la reunión con medios de comunicación con bombo y platillo, argumentando que mostraría documentación que comprobaría supuestos desvíos y malos manejos de los recursos de la actual administración. Lo cierto es que no lo hizo y solo se enfocó en acusaciones con un guion que traía bajo la manga. Mientras en el Palacio Municipal de Rosario se escucha que el bufete jurídico prepara una denuncia formal en la PGR, misma que se presentará el día de hoy en Culiacán en contra del exalcalde Flores y de algunos exfuncionarios. Al final, habrá que ver quién dice la verdad.