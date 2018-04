Diputados suplentes no saben ni leer

Una verdadera pena ajena es lo que se está viviendo en el Congreso de Sinaloa, muchos de los diputados locales suplentes no saben ni ¡leer!



La salida masiva de legisladores para buscar la reelección ha dejado en evidencia la falta de preparación y oficio político de los que acaban de llegar. Recordemos que se fueron más de la mitad de los diputados.



Las sesiones son aburridísimas, insoportables, una tortura y así queda en evidencia con los números del canal del Congreso del Estado en sus transmisiones en Facebook que apenas tres personas lo siguen en vivo.



Debe ser difícil subir a tribuna, por lo que representa y por los nervios, pero un diputado que llega a ese nivel no puede tener las gravísimas fallas de lectura que tuvieron en la sesión de ayer.



El video de la sesión de ayer del H. Congreso del Estado de Sinaloa alcanza 11 reacciones, 2 veces compartido y apenas 161 reproducciones, así el rating.



Sinaloa tiene un Congreso lleno de diputados suplentes muy improvisados que al parecer nunca se imaginaron llegar, claro que hay excepciones, pero son aquellos que ya estaban desde el año pasado.



Por el bien de los sinaloenses, ojalá aprendan rápido y se pongan a leer porque muchos tienen en sus manos la gran oportunidad para su carrera política.



Elecciones. El polémico Jaime Rodríguez (el Bronco) sube a escena de última hora. Contra todos los pronósticos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que fuera registrado como candidato a la Presidencia como independiente.



En lo que respecta al tema jurídico, por mayoría, el Tribunal Electoral consideró fundado el alegato de Jaime Rodríguez de que no se le permitió verificar conjuntamente con la autoridad electoral la totalidad de los apoyos que fueron inválidos.



En el tema político, están subiendo a escena al que será el mayor crítico y golpeador de Andrés Manuel López Obrador. El Bronco irá contra el candidato de Morena. En el primer debate veremos para qué regresó a la contienda.



Por el momento, Jaime Rodríguez arrancará en el último lugar. Se antoja difícil que logre rebasar a la ex primera dama Margarita Zavala, que es la otra candidata independiente.



Evento. El programa general del Tianguis Turístico México 2018 de Mazatlán está listo. El día de mañana inician los registros de participantes, hasta el sábado, cuando se tendrá un concierto de Creedence en el Monumento al Pescador.



El domingo, como lo adelantábamos ayer, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inaugurará el Tianguis en el teatro Ángela Peralta a las 18:00 horas, posteriormente se llevará a cabo la cena Capitanes de la Industria, en Olas Altas.



Durante la mañana del mismo domingo habrá reunión de los secretarios de Turismo y una rueda de prensa a las 13:00 horas en el Centro de Convenciones de Mazatlán.



El lunes 16 inicia la rueda de negocios Conéctate al Turismo, al mismo tiempo estarán los encuentros de negocios Viajemos por México. A las 9:30 horas será la ceremonia de corte de listón y recorrido encabezado por el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; el Secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid; y el titular de Turismo del Estado, Marco García.



Asimismo, el martes 17 lo más destacado será el pase de la estafeta del Tianguis Turístico 2019 a Acapulco, Guerrero. El miércoles 18 es la entrega de reconocimientos y el cierre del evento. Hasta el día de hoy ya todo está listo y en espera del que, sin duda, será el evento económico y turístico más importante del año. Ha sido clave la labor del secretario de Turismo de Sinaloa, Marco García Castro.