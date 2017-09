Diputados: una mesa por un fiscal

Y al final se quedan con un montón de nada. Florestán.

Ayer le contaba que ya habían prendido el ventilador que no esparcía lodo, porque éste no hiede, y como nadie se acercó a apagarlo, aquello siguió volando.



Uno de centros eólicos fue la Cámara de Diputados donde desde el jueves se advirtió que no habría Mesa Directiva por la resistencia, le llaman, de Ricardo Anaya, hasta anular la reforma, aprobada en sus tiempos, para que el procurador general de la República en el cargo al aprobarse la ley, sea en automático el fiscal general.



Y no hubo mesa.



Por esos mismos vientos, el sábado, en el mensaje del presidente Peña Nieto en Palacio Nacional, la representación de los diputados, por órdenes de Anaya, estuvo a cargo de una vicepresidenta de la Mesa, no de la presidenta panista, y el informe no lo llevó el día anterior el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, sino un enviado que lo entregó en tres minutos al secretario de la Cámara.



Y todo porque en el Senado, dos días antes, el jueves, con una mayoría de 77 votos de 82 legisladores, eligieron a Ernesto Cordero presidente de su Mesa Directiva contra la decisión de Anaya y los votos de solo cinco panistas a los que tacharon de traidores.



En estas circunstancias llegaron ayer, en San Lázaro, a la primera sesión de este período ordinario y a la hora de votar la nueva Mesa, el PRI, con el Verde, PES y Panal, sumaron 257 votos que no alcanzaron la mayoría calificada de 312, estando presentes 468 diputados, de los que 209, PAN, PRD, MC, ya como Frente Opositor, y Morena, votaron en contra, dos se abstuvieron, y no la pudieron construir.



Y el plazo vencía a la medianoche.



Sin Mesa no pueden sesionar y el viernes, por ley, es 8 de septiembre, tienen que recibir las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2018.



Anoche estaban reunidos los coordinadores de las bancadas en busca de un acuerdo que les permitiera, dentro del receso que no tiene término fatal, convocar al pleno para volver a votar la Mesa.



Pero para eso necesitaban un acuerdo que al anochecer no tenían.

RETALES



1. NI HABLAR.- Alguien propuso que la Suprema Corte resolviera el caso, pero no es competente. Se trata de un conflicto interno de órganos de gobierno de otro poder, el Legislativo, no de una controversia constitucional;



2. TAMPOCO.- La presidenta panista de la Mesa Directiva de los diputados, Guadalupe Murguía, emplazó al secretario de Gobernación Osorio Chong a presentarse ayer en San Lázaro en medio del conflicto, saltándose la separación de poderes, y no fue, lo que Anaya le reprochó. Era una provocación para meterlo en el conflicto. No cayó y les respondió que iría cuando lo cite su Junta de Coordinación Política; y



3. FRENTE.- Está bien la conformación del Frente Opositor PAN-PRD-MC, lo que no entiendo es el cuento de que no se trata de un Frente electoral cuando es el único interés. Hoy no los veo coincidir en su candidato presidencial, ni en el bloque de nueve gobernadores, 128 senadores y 500 diputados, que es lo que me habían dicho: frente total.



Nos vemos mañana, pero en privado.