Directivos de Salud en Culiacán, de vacaciones

¡Se la pasan a gusto! Mientras cientos de derechohabientes de los hospitales de la Secretaría de Salud en la capital sinelosense acuden a atenderse, gestionar apoyos o interponer una queja por la deficiencia del servicio en estas fechas de fiesta. Los directivos del Hospital Civil, de la Mujer y el General, están vacacionando. Por este motivo, urge suplentes que puedan realizar su chamba. Interesados, pueden comunicarse con el ‘secre’ de Salud, Alfredo Roman Messina, al 7 58 01 00.



> Tránsito bailador

Urge raza bien bailadora, que sepa moverse al ritmo de los sonidos del tráfico matutino y vespertino de la ciudad de Los Mochis, pues los agentes de Vialidad de esta ciudad nomás no la hacen pa’ poder controlar tanto amontonamiento de carros que hay por todas las calles y bulevares, y la raza no halla pa’ donde hacerse con tanto tráfico. Si le interesa la chamba, échele el ‘fonazo’ al ‘capi’ Carlos Alberto Acuña Ronquillo, ‘dire’ general de Seguridad Pública de Ahome, al 01 (668) 815 2736, pa’ que haga una audición de baile y contrate al que mejor sepa zapatearle y mover los brazos al ritmo de los sonidos vehiculares.



> Cartita a los Reyes Magos

Se solicita raza con muy buena ortografía, pues aunque ya pasó Navidad, se requiere que escriban una cartita a los Reyes Magos, donde esté todo muy bien explicado sobre la petición que tiene la raza de la colonia Los Laureles, en la ciudad de Guamúchil, para que les construyan un parque donde los morros puedan ir a hacer ejercicio o practicar algún deporte, pues no cuentan con uno. Si tu fuerte es escribir, échale una llamadita al ‘presi’ Carlo Mario Ortiz, al 673 732 06 38, para que gestione este trabajo, y a ver si los Reyes Magos se las cumplen.



> Campaña de prevención no la arma

Con urgencia, se busca en Guasave raza que se quiera ganar unos buenos pesitos extras; lo que tienen que hacer es estar pendientes y con la oreja bien parada, para saber en dónde se escuchan las ‘tracateras’ de cohetes, pa’ que echen el pitazo a las autoridades, y así puedan decomisar la pirotecnia, pues tal parece que las campañas de prevención de plano no funcionan. Si te interesa la chamba, échale la llamada al ‘chaca’ de Protección Civil, Mijaíl López, al teléfono 871 87 00, para que te comuniquen a su extensión.



> ¡A levantar el cochinero!

Se contrata personal que sea cumplido y tenga conocimientos en recolección de basura. Quienes estén interesados, no duden en ponerse en contacto con Miguel Pérez Bernal, director de Servicios Públicos en Mazatlán al 915-80-00, Ext. 2605, quien anda urgido por tener gente que le ayude a llevarse los desechos, todo porque luego de las fiestas algunos trabajadores lo dejaron ‘colgado’ y le faltó personal para que recogieran la basura en colonias y fraccionamientos.