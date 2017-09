Dirigencia del PAN le sirve el plato al PRI rumbo al 2018

El PRI está de plácemes: la división en las filas del PAN ya no tiene vuelta de hoja; es una crisis tan honda, que no alcanzará a resolverse para el próximo proceso electoral, que, de manera formal, inicia el próximo viernes.



Consciente o no, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, se ha convertido, en los hechos, en el principal aliado del PRI al fomentar la desunión en el blanquiazul. A la voz de «el que no está conmigo está en mi contra», Anaya es un pequeño tirano a quien su cargo lo conduce a graves desplantes de intolerancia.



Si algo queda claro es la falta de mecanismos de autocontrol en la personalidad de Ricardo Anaya, un hombre carente de inteligencia emocional que ha perdido los estribos incluso frente a quienes lo han entrevistado sobre el origen de su fortuna, puesta en duda tras una serie de reportajes de El Universal, donde se exhiben documentos de sus propiedades y sus gastos en Atlanta, Georgia, donde residen su esposa e hijos, alejados de la realidad nacional.



Ahora, Anaya tiene a un paso del cadalso a cinco senadores de su partido; los expulsará de Acción Nacional por el pecado de no respaldar su despropósito de bloquear la instalación de la Mesa Directiva del Senado, como sí logró hacerlo en la Cámara de Diputados para colocar al Congreso de la Unión en una parálisis constitucional: la Carta Magna determina el 1 de septiembre como fecha para instalar las dirigencias de ambas cámaras.



Todo, como ya explicamos ayer, por el capricho de Anaya de echar atrás la minuta que da el pase automático al titular de la PGR a la Fiscalía General de la República. Un asunto que, como diputado federal de la legislatura pasada, Ricardo Anaya no solo aprobó, sino que firmó la minuta en su calidad de presidente de la Mesa Directiva en 2013.



Los legisladores afines a Andrés Manuel López Obrador dentro de Morena, el PT y el PRD, felices de apoyar al PRI en su enfrentamiento con el PAN. Así se cava la tumba del principal riesgo para AMLO en la elección del 2018. En las últimas encuestas el PAN, sobre todo si llevara a Margarita Zavala como candidata, ya casi le pisaba los talones al Peje en las intenciones de voto.



El PRI, con el desprestigio de su marca política, será un enemigo más fácil de vencer para el proyecto lopezobradorista. Claro que los priistas confían en aquella frase que dice «Caballo que alcanza, gana». En los cálculos del tricolor, subir del tercer lugar al segundo en la competencia les facilitará dar el estirón para mantener su estadía en Los Pinos.



Quién sabe. Lo único que nadie puede negar es que el PAN ya la perdió.

LLAVE MAESTRA. Después del PRI, el Grupo Coppel va por el control del PAN en Sinaloa, y comenzarán por la presidencia de su principal Comité Directivo Municipal, el de Culiacán, que dentro de poco tendrá que dejar Ignacio Niebla. Preparan ya para ocupar ese cargo al exregidor panista Ricardo Jenny del Rincón, actual titular del Consejo Estatal de Seguridad Pública.



Veremos cómo asume el panismo este «golazo». Lo cierto es que aquí lo que no se le puede negar a Jenny (este es su primer apellido) son sus méritos partidistas, amén de que su segundo apellido es garante de prosapia blanquiazul. Ello, aun cuando su abuelo don Jorge del Rincón Bernal se pronunció en favor del priista Quirino Ordaz durante las campañas para gobernador del año pasado.

RÉQUIEM POR LA LIBRE EXPRESIÓN. Hoy se cumplen diez años del asesinato del periodista Óscar Rivera Inzunza en Culiacán. Su familia le ofrecerá una misa en el templo de la Sagrada Familia a las 19:00 horas de este día, a la que podrán asistir amigos y compañeros. Visitarán su tumba en el panteón San Martín a las 8:00 horas.



El crimen de Óscar permanece en la impunidad.