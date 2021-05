Dirigente colombiano escapa de un atentado en Bogotá

HISTORIA EN EL DEBATE

15 de mayo de 1971

17 millones para más escuelas en Sinaloa. El costo del programa de inversión para construcción de escuelas, el cual ya fue aprobado por el Gobierno del Estado de Sinaloa, empezará a ser ejecutado durante el transcurso del mes actual. La construcción de escuelas estará enfocada fundamentalmente al área rural, incluyéndose dos secundarias agropecuarias y una escuela técnica de riego. El programa consiste en la edificación de 161 aulas, de las cuales 107 se construirán aprovechando recursos regionales y 54 prefabricadas, estas especialmente en el área urbana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Salubridad controlará explosiones de la CONTASA. Salubridad girará un ordenamiento a la_Constructora Tarriba, S.A., para que se tomen las precauciones debidas en las explosiones de dinamita en el bulevar Rosales. Así lo informó el ingeniero Mario Sandoval, del Centro de Salud. Las detonaciones realizadas con motivo de la urbanización del citado bulevar deben realizarse bajo ciertas normas de seguridad. Los estallidos se realizan sin comunicarlo siquiera a los vecinos, quienes se alarman al escuchar las explosiones.

Leer más: Candidatos de Ahome intercambian golpes en el debate

La URSS envía vehículos blindados a Ceilán. Colombo. Fuentes gubernamentales manifestaron que el gobierno soviético envía vehículos blindados a Ceilán para contribuir a dominar la rebelión de los insurgentes “guevaristas”. A juicio de un vocero oficial, el alzamiento será sofocado este mes. Los informantes dijeron que los soviéticos envían 20 de estos carros acorazados, y que ya fueron entregados, llegando al país a bordo de aviones de carga Antonov, de la Unión Soviética, listos para atacar a la guerrilla.

Primera comunión de Ruth Portugal. El día 13 del actual, en el templo de Nuestra Señora de Fátima, recibió por vez primera la hostia consagrada la pequeña Ruth Josefina Portugal Tavizón, hijita de los señores Miguel Ángel Portugal y Olga Beatriz de Portugal. Se dignó a oficial la santa misa el presbítero Rafael Sánchez. Posteriormente, en el hogar de los esposos Portugal Tavizón se celebró el acontecimiento, sirviéndose el tradicional desayuno en el que participaron todos sus amiguitos.

15 de mayo de 1996

Aflora corrupción en Semarnap. Se recrudeció el conflicto interno en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en donde empleados y jefes de oficina se acusan de “aviadores” y ladrones. Un empleado acusó hostigamiento laboral y denunció la corrupción que priva en esa dependencia. El jefe de la oficina negó los cargos y dijo que se trata de un problema laboral, de un trabajador problemático que no encuentra acomodo en la nueva estructura debido a las “limpias” de personal que se han hecho en toda la institución.

Firman alianza TV Azteca y Telemundo. México, D.F. Es indiscutible que la competencia en un sinónimo de superación;_prueba de ello es que se inició una sociedad entre Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, y Telemundo, una de las dos cadenas más importantes de Estados Unidos. Esta alianza abarcará una amplia de programas de entretenimiento, permitiendo producir programas de alta calidad. Ambas televisoras amortizarán los costos, con lo que se acabará el monopolio de Televisa.

Escapa a atentado dirigente colombiana. Bogotá. La dirigente comunista, Aída Avella, concejal de Bogotá, escapó ilesa a un atentado ejecutado con una bazuca y armas automáticas, informó la policía. Avella fue atacada cuando viajaba en su automóvil a su oficina, por tres individuos disfrazados con cascos amarillos y uniformes de obreros, que le dispararon desde un vehículo.

Leer más: Verano educativo en puerta en Sinaloa

“No sé cuantos disparos hicieron, pero fueron demasiados, y uno de ellos disparaba con un tubo largo que no era una metralleta”, dijo la concejal comunista al describir el artefacto con el cual se lanzó la bazuca. Agregó que se salvó porque su auto blindado la protegió del ataque y sus guardaespaldas repelieron a los agresores, pero un ciudadano que viajaba en su automóvil particular, resultó herido. "Recibo tantas amenazas que no se sabe de dónde vino el ataque", añadió.