Disculpa de dientes para afuera a la síndica procuradora de Ahome

A toro pasado y muy a fuerzas, los regidores del PT de Ahome ofrecieron una disculpa pública a la síndica procuradora. Dicen que simulan

Lo dicho. Las proyecciones parece que empezaron a cumplirse para mal tras la reapertura de la economía en Ahome y ni se diga en Sinaloa. De 140 a 150 casos diarios de contagios de coronavirus que se reportaban en la entidad, ayer fue de 290 nuevos pacientes, pero además de 32 muertes. Estos son de los días de julio, mes en que se regresó a la nueva normalidad. Las cifras son para alarmarse en Ahome, ya que de esos 290 con coronavirus, Ahome resultó con 44 y de los 32 muertos registra 11. Se está en los días en que podría repuntar el coronavirus por la complacencia del gobierno e irresponsabilidad ciudadana. ¡Aguas!



Decisivo. Otro de los vaticinios se cumplió para desventura de Eva Guerrero, propuesta por el gobernador Quirino Ordaz para ser la directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres. Se había planteado que el voto de las diputadas locales morenistas de Ahome, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés López Castro, serían clave en la nueva votación en el Congreso del Estado tras rechazarse el primer dictamen. Cuando la Comisión de Equidad y de Género presentó el segundo dictamen a favor de Guerrero, con un voto de diferencia fue rechazado. Y ese fue el de Covarrubias, quien no había estado en la pasada sesión. Rosa Inés no estuvo de nuevo; Juan Ramón Torres votó en contra y Jesús Palestino a favor.



De cobrador. Dicen que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no se cansa de hacer el ridículo. Si la investidura de presidente municipal la ha llevado a los peores niveles, ayer la convirtió en cobrador. Más para el protagonismo para generar una imagen que no se le da, se presentó en las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte para entregar el documento de cobro del servicio que presta Japama a dos comunidades de El Fuerte. Funcionarios menores le recibieron el requerimiento, pero más tarde el gerente de la paramunicipal, Javier Soliz, reiteró que se verán en los tribunales. Muchos consideraron patética la conducta de Chapman, pero a otros ya ni les extrañan esos papelitos.



En mal momento. El episodio caricaturesco lo armó el alcalde Chapman en el peor momento para tratar de erigirse en el defensor de la legalidad que solo sus aduladores en nómina lo creen. Y es que Chapman fue a El Fuerte horas después de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa lo sancionó con una amonestación pública por incumplir la sentencia que le dictó en su contra por ejercer violencia política en razón de género y acoso laboral en perjuicio de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Por eso, entre los ahomenses y fortenses no tuvo mayor valor de imagen, lo que hizo Chapman porque lo toman como una payasada más.



Simuladores. A toro pasado y muy a fuerza, los regidores del Partido del Trabajo le ofrecieron ayer una disculpa pública a la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, tras reactivarse el caso de violencia política y acoso laboral por el Tribunal Electoral. Raymundo Simons, coordinador de la bancada, fue el encargado de hacerla junto con Vicente López Fuentes que han jugado el papel de tapaderas y de subordinación del alcalde Chapman. En realidad, Simons ofrece esa disculpa de los dientes para afuera para tratar de lavarse la cara. Aduce que no ha sido su intención de obstaculizar la labor de la síndica, que hasta enviaron un oficio a los funcionarios para que faciliten su trabajo, pero en los hechos hacen lo contrario. El dato más reciente de esto es cuando se discutió lo de la cuenta pública 2019 que se había mandado al Congreso sin pasar por la síndica ni el Cabildo. La postura y el voto de Simons y sus compañeros de bancada fue de seguir excluyendo a la síndica en ese procedimiento, lo que fue rechazado por la mayoría de regidores.