Discurso de AMLO alienta ataques a periodistas

¡Ya basta, Presidente! Los periodistas están siendo asesinados. Y está probado que no han dado resultados las marchas de protesta. Tampoco los plantones. Menos con acercarse al Gobierno y que este prometa invariablemente que el crimen no quedará impune. Y lo peor, creerle. Que la perorata oficial de que los asesinos serán castigados es un insulto. Ya muchos de nosotros vemos con impotencia que nada de lo que hasta hoy hacemos los periodistas del país logra poner un alto a las agresiones constantes contra los comunicadores. El discurso del presidente López Obrador que a diario descalifica a periodistas, a empresarios, a políticos críticos, a mujeres que demandan seguridad y alto a los feminicidios, y ahora hasta arremete contra los sacerdotes llamándolos “hipócritas”, es sin duda uno de los factores que provocan esta violencia desbordada que amenaza con arrasar con todo lo bueno que tiene el país. Quiera o no López Obrador, su ejemplo lo siguen muchos mexicanos. Sus actitudes las asumen muchos mexicanos. La violencia no es solamente agresión física. La violencia, y en ocasiones más grave, es la que sale de la boca. Expresiones y actitudes atizan el ambiente en el país. El Gobierno afirma que no son 12 sino 10 los periodistas asesinados por su labor de comunicadores. ¿Y? No se quieren dar cuenta que aún siendo menos, es una agresión que se viene presentando y amenaza con continuar abrigada por la impunidad. Cuando los padres jesuitas y la Iglesia católica de México le dicen a López Obrador que revise su estrategia de seguridad. No le están pidiendo, como él dice, que la violencia la responda con violencia. Que “Los maten en caliente… Después averiguas”. ¡No, señor presidente! Lo único que demandan los mexicanos es que se aplique la ley. Nada más. En Tamaulipas asesinaron al compañero periodista Antonio de la Cruz. En el ataque lesionaron a una de sus hijas, que horas después murió. Ayer, en Puerto Vallarta fue agredida violentamente la periodista Susana Carreño, directora de Radio Universidad, en Guadalajara. Se encontraba grave anoche. ¿Qué espera, señor presidente, para aplicar la ley? Y como bien dicen los sacerdotes del país, es momento de revisar su estrategia de seguridad. Y agregaríamos, cambiar su discurso violento, descalificando a todos y alentando sin querer (así lo quiero creer) la violencia contra nosotros los periodistas.

La Tibieza con la que están operando el Órgano Interno de Control (OIC) en Mazatlán y la síndica procuradora despiertan sospechas a todos. Los regidores están en la primera línea para exigir resultados. Que el titular del OIC, Rafael Padilla, deje de simular con auditorías. Que la síndica procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas, realmente asuma su responsabilidad de vigilar y defender los dineros públicos. Las irregularidades y excesos que comete a diario el alcalde Luis Guillermo Benítez ya rebasó a quienes han pretendido ocultarlo. Es vox populi las inclinaciones del “Químico”, de su preferencia a viajar y a disfrutar la fiesta. Es hora de que los regidores asuman su papel de “Gobierno” y tomen decisiones para transparentar lo que está pasando en el municipio. Quien calla, otorga, y se convierte en cómplice.

En torno al asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, la Fiscalía está echa bolas. Y solo abonan a la desconfianza. Ya casi un mes, y nada.