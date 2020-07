Discurso pasado de moda

El alcalde Chapman reapareció con el discurso trillado de que va a denunciar a exfuncionarios municipales por malos manejos

Uno más. Cuando se creía que había vencido al coronavirus, el expresidente del PAN en Ahome Carlos Ramón Lizárraga Corrales falleció. Su deceso provocó pesar y dolor no solo en el PAN sino en los diferentes sectores de la sociedad, entre ellos el médico al que pertenecía, porque el también exdiputado local tuvo “don de gente”. A muchos agarró fuera de base la noticia, sobre todo porque aún no se salía del asombro por la muerte por ese virus del periodista deportivo Jesús Muñoz, “Pepe Chuy” o “El Mecánico”. Estos son los últimos que han fallecido por el coronavirus de una larga lista de figuras públicas en el municipio. El presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, suspendió sus actividades tras conocer la muerte de Lizárraga Corrales, en tanto el líder municipal Ariel Aguilar mostró sus condolencia a su familia.



Juego perverso. El exdiputado local panista Miguel Ángel Camacho acusó al dirigente municipal del partido, Ariel Aguilar, de provocar la división y persecución política. Eso porque dice estar casi seguro que Aguilar dirige una campaña de desprestigio en su contra a raíz de la clausura de un salón de fiestas de su hijo. Lo que pasa es que el asesor de prensa de Aguilar, Antonio “Toñito” Cruz, hizo señalamientos en contra de “Mi líder” con el fin de denostarlo con argumentos falsos sobre la clausura. Y eso que “Toñito” Cruz colaboró como su jefe de prensa en sus dos campañas por la alcaldía. Lo agarró como desconocido. Lo cierto es que “Toñito” Cruz salió “gallo” porque Camacho dice que es el asesor de prensa del líder panista y supuestamente cobra 5 mil 800 pesos en la comuna de Ahome por servicios que presta por un portal de comunicación.



Modus de vida. La revelación de Camacho no es novedad porque ya es conocido que la administración del alcalde Guillermo “Billy” Chapman tiene en nómina a varios que tienen un portal o escriben una columna que la suben al facebock “golpeando” a quienes consideran sus adversarios porque ejercen la crítica a su forma de gobernar. No son tres pesos lo que se canalizan mensualmente a quienes muchos califican como “vividores del presupuesto público” sin tener ningún beneficio para los ahomenses. Ni en sus casas los leen. Y muy en ello Chapman se jacta que hace buen uso del “tesoro” municipal cuando prácticamente está regalando ese dineral.



Refrito. Alérgico a las críticas, el alcalde Chapman reapareció ayer chifleteando a dos medios de comunicación que “presumen ser los más grandes de Sinaloa, pero que no pagan los servicios públicos municipales”. Les dedicó una parte de su discurso con tintes demagogos en el acto de entrega de apoyo al Mercado Zona 030. Ahí volvió con su refrito de que va a denunciar a los exfuncionarios municipales que se aprovecharon de los recursos públicos para beneficio personal. Muchos dicen que Chapman no espanta a nadie con el petate del muerto aun cuando diga que ya tienen los nombres y apellidos de esos que quieren la caída de su gobierno. El alcalde cree que con eso van a subir sus bonos entre los ahomenses, que saben que esos discursos ya están pasados de moda.



Para echadas. De risa la respuesta que el alcalde Chapman dio a Javier Solíz, gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte. Dice que al funcionario fortense le falta una buena asesoría legal al pretender cobrarle predial y otros conceptos por estar en terreno fortense la planta Las Isabeles, en respuesta al cobro que les está haciendo Japama por darle servicio a dos comunidades de El Fuerte. Muchos nomás levantaron la ceja porque si algo no ha tenido Chapman es buena asesoría legal. ¿O por qué perdió el juicio contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela?