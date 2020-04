Disfraz o realidad. Ahora resulta que México es superior a varios países de Europa e incluso que Estados Unidos. Con la pandemia del COVID-19 a cuestas, países como Inglaterra, España y Francia fracasaron en su contención del virus. En esos países la pandemia ha llegado a sumar 93 mil 873 casos en Inglaterra, 174 en España y 103 mil 573 en Francia. En México ayer sumaban en las cuentas del Gobierno solo 5 mil 014 casos. ¡Pues qué efectivos somos!. Ah, pero acá con nuestro vecino Estados Unidos cerca, muy cerca, no solo geográficamente, sino de relación constante y multitudinaria con mexicanos en aquel país, resulta que EUA suma 613 mil 380 contagiados. Y en México, insistimos, solo se contabilizan poco más de cinco mil. ¿O realmente somos unos chingones... o nos están jugando con el dedo en la boca? Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, recomendó practicar pruebas, más pruebas, más pruebas, muchas pruebas, para determinar la gravedad de la pandemia en cada país y tomar las medidas sanitarias en cada región. En México se negaron a practicar el mayor número de pruebas de coronavirus. Decidieron que solamente a los casos sospechosos. Sencillamente porque no se contaba con los reactivos para practicar la pruebas. Así de esta manera en el país realmente no se sabe cuántos mexicanos están contagiados con el coronavirus. Y lo que es peor, muchos de los enfermos ni siquiera lo saben y lo irán entendiendo conforme se vaya manifestando la enfermedad. Y si no es grave, los están canalizando a sus casas a que permanezcan aislados. Sin practicarles pruebas. Sin confirmar y darles seguimiento. Salvo eso sí, si se agravan y demandan hospitalización. Ya en sus últimos momentos antes de morir. Y muchos de los que están falleciendo los están calificando como “muerte por neumonía atípica”. De nada sirve ocultar información. Porque cuando el virus alcance a un familiar, a un vecino, a un conocido, entonces nos enteraremos que en realidad existe ese tal virus y que la gente que conocemos se está enfermando y algunos muriendo. No hay una verdadera estadística de las muertes. Lo oficial no le creo. ¿Y usted?

En memoria al doctor Ernesto Rodriguera. Reconocido en Estados Unidos como uno de los mejores cardiólogos. Mazatleco de nacimiento, el doctor Ernesto Rodriguera Osuna falleció hace dos días en San Diego, California. Ernesto fue un joven estudiante del Instituto Cultural de Occidente en Mazatlán. A los once años perdió una pierna. Esto no lo amilanó y continuó sus estudios que lo llevaron a la ciudad de Guadalajara donde estudio medicina. Ya graduado se fue a Nueva York, donde radicó por más de 31 años. Formó parte de la reconocida organización de cardiólogos en Estados Unidos. Finalmente se regresó a México y radicó en Tijuana donde continuó ofreciendo sus servicios como cardiólogo. Amigo de distinguidos mazatlecos como Peche Rice, Marcos León, Marco Antonio Arroyo gustaba del golf en cuyo deporte era considerado bueno a pesar de que le faltaba una pierna. Colaboró un tiempo en el Hospital General de Mazatlán y se casó con Eunice Zataráin. Gratos recuerdos que nos compartió ayer el exalcalde de Mazatlán don Raúl Ledón Márquez, una excelente persona con más de 90 años de edad y con una lucidez realmente de reconocerse. Don Raúl fue alcalde en el sexenio de Alfonso Genaro Calderón. Ocupaba el cargo de jefe de la Oficina de Recaudación de Rentas cuanto fue nombrado candidato a la alcaldía. Con don Raúl surgió una nueva camada política, de la cual aún sigue Miguel Ángel García Granados.