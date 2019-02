Disfruta los días de la dulce espera

Luis Javier Guzmán Sánchez está ansioso de ver la luz del día y para que esto ocurra habrá de cumplirse la espera de nueve meses… Como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, Luis Javier ha anunciado para los últimos días de este mes su inminente arribo al mundo… Es por ello que sus queridos papás, Luis Javier Guzmán Aguirre y Marisol Sánchez de Guzmán, están dedicados de tiempo completo a prepararse para el nacimiento de su primogénito al cual tuvieron que esperar durante largos 7 años, hasta que la cigüeña dijo ¡sí!…

El milagro de la vida está por cumplirse y mientras tanto la ilusión, la fe y el disfrute de la dulce espera, aumenta día a día… La futura abuela, Ana María Aguirre de Guzmán, apoyada por su hija, bella señora Ana María Guzmán de Padilla, que vino de Culiacán, prepararon la gala prenatal que Marisol presidió en la residencia de la familia Guzmán, convertida en el escenario perfecto para la feliz celebración… A las 17:00 horas las invitadas hicieron acto de presencia participando en la forma grandiosa de celebrar el arribo del futuro ciudadano del mundo…

Infalible presencia de Marthita Chao de Aguirre, la futura bisabuela, acompañada de su bella hija Gaby, cumpliendo en excelente forma con su papel de anfitrionas… Pintadita de azul la fiesta. Todo, en el color que identifica a los varoncitos. No hubo necesidad de utilizar la paleta de colores…

Un mundo de regalos…

Ad hoc con la esplendidez de la fiesta, así fue la generosidad manifiesta de las invitadas quienes llevaron un mundo de regalos para el bebé que está por nacer… Regalos que sin exagerar ocuparon del piso al techo un amplio espacio del comedor… Las mesas se instalaron en el jardín de la casa; se vistieron con fina mantelería y se adornaron con originales piezas doradas destinadas para los arreglos florales con ositos, biberones y sonajas, detalles que ponían de manifiesto el motivo de la celebración… Los hermanos Nevárez eligieron excelente programa musical para armonizar la tarde…

Tarde en la que tuvimos el privilegio de compartir con Marthita Chao de Aguirre, Martha Rojo de Torres, Herminia de Cota, Gaby de Guzmán, Hortensia Hinojosa de Vega y Pamela Careaga de Vega… En la increíble tarde de amigas hicieron presencia Chelín de Duarte, Chenchis Castillo de Bours, Santa Vargas, Marisela de López, Brenda de Serna, Irma Torres, Nora Rosas, Claribel García, Gaby Zárate, Fabiola de Golarte, Marissa Félix, Adriana Yamuni y Nora de Caballero…

Tambien estaban Delia de Eng, Oly de Ruiz, Aída de Mezta, Lilia de Álvarez, Margarita de Fernández, Lupe Elena de Rico, Alma de Velderráin, Blanca de Magallanes, Gilda de Hallal, Inés Hilda de Valdez y Sonia de Velázquez… Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.