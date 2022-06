Disfrutando las mieles de la libertad de expresión

audima

El día de ayer se conmemoró el Día Nacional de la Libertad de Expresión, digo conmemorar porque dadas las circunstancias actuales no es algo que podamos celebrar. Del año 2000 a la fecha han sido asesinados 156 periodistas en nuestro país, 36 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y 11 solamente este año. Para poner en perspectiva, desde el inicio de las hostilidades en Ucrania han muerto alrededor de una veintena de periodistas, 20 en una zona de guerra y 11 en un país gobernado sobre la premisa de “abrazos, no balazos”. Desde Palacio Nacional se pregona que la libertad de expresión y de prensa están garantizadas; sin embargo, algunos datos no me cuadran.

Ana García Vilchis debe agradecer ese empeño en salvaguardar la libertad, ya que debido a ello ahora tiene la tarea semana tras semana de “exponer las ‘fakenews’”. Quizás se deba a mi corta edad, pero no recuerdo, en sexenios anteriores, un puesto enfocado casi exclusivamente en acosar y atacar semanalmente el trabajo periodístico –me refiero a los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón. Por otro lado, es importante señalar que 10 de los 11 asesinatos de periodistas ocurridos este año tuvieron lugar en estados gobernados por Morena; ojo, correlación no implica causalidad, pero ¿acaso no deja mucho que pensar?

El tener una población informada y crítica es una condición necesaria para el desarrollo de una democracia plena, siendo esto algo que pudiera incomodar a ciertos intereses no solo políticos, sino económicos y, en muchas ocasiones, del crimen. Gracias a todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que tienen la noble labor de informar día con día, entregando no solo su tiempo y esfuerzo, sino en muchas ocasiones su vida y la tranquilidad de sus familiares.

Es curioso el analizar que después de miles de años, incluso cuando el ser humano se jacta de progresar, muchas cosas siguen igual: después de más de dos mil años del juicio de Sócrates, en pleno siglo XXI aún siguen muriendo personas a causa de sus ideas. Duele mencionar a cada uno de estos compañeros caídos como una cifra más, pero cada vez que pienso en ellos lo hago con un profundo respeto, al contrario de muchos gobiernos que son insensibles al derramamiento de sangre inocente. Es verdad que se vive con miedo, pero es sumamente gratificante el saber que el plomo puede intentar borrar la tinta; sin embargo, nunca podrá eliminar las ideas, esas son inmortales.