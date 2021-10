Disfrutar de las pequeñas cosas

Muy buenos días.

Mientras esperas los resultados y los días de gran satisfacción, invitémonos a participar de la felicidad disfrutando de las pequeñas cosas.

Soy de los que piensan que las siete maravillas del mundo son ver, oír, tocar, probar, sentir, reír y amar. No importa lo que sientas; es el hecho de sentir lo que de verdad es valioso. ¿De qué nos serviría tener delante el Taj Mahal si no podemos verlo? No perdamos la perspectiva ni olvidemos que existe un montón de cosas reales y cercanas, donde podemos empezar a construir nuestra felicidad hoy mismo y sin esperas. Buen día.