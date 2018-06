Disputa electoral en Sinaloa

ELECCIONES EN SINALOA. Quienes promovieron la homologación de fechas entre el proceso electivo estatal y federal omitieron considerar que este país aún es centralista, que no hay un verdadero federalismo, ni autonomía en las entidades; y en varios áreas de la vida pública, como es en materia educativa, presupuestal, en seguridad y salud, entre otras.



En lo político tampoco existe una autonomía real, desde el momento que prevalece un régimen presidencialista y se depende en más del 80 por ciento de recursos federales, hay subordinación al gobierno federal; aparte, las tendencias políticas se imponen según modas y tiempos del centro.

En Sinaloa, a diferencia del resto del país, ha prevalecido una mayoría priista, en la gubernatura y el Congreso; sin embargo, actualmente los abanderados del tricolor están resintiendo la embestida anti-PRI que hay a nivel nacional. El peor momento del tricolor es el actual, hay un ambiente adverso que permea en torno a los candidatos del PRI.



En la contienda presidencial están en un tercer sitio en intención de voto, aunque según el PRI ya alcanzaron el segundo lugar y rebasaron a Ricardo Anaya; no obstante, pese a la probabilidad del voto cruzado en ciertos cargos de elección popular, se avecina una caída de la representación y fuerza del PRI en Sinaloa. Es probable que pierdan varias alcaldías, diputaciones locales y federales, así como la senaduría. De 18 alcaldías y 24 distritos locales en disputa, el PRI pudiera perder la mitad, 3 o 4 distritos federales de los 7 que se están jugando, y la mayoría en el Senado; lo cual, de concretarse, será una derrota rotunda para el tricolor, en un estado como Sinaloa, que hasta ahora sigue gobernado por el PRI.



SIN BRILLO Y MERMADOS. Nada de lo que hacen los candidatos del PRI les permite lucir, buenas o malas iniciativas son rechazadas, al traer el sello del partido y gobierno de Enrique Peña Nieto; quien ha sido el mandatario más repudiado en los últimos tiempos. La aceptación de otros candidatos en la entidad, particularmente los de Morena y de López Obrador, es proporcional al rechazo y encono social que sembró Enrique Peña Nieto. ¿O no?



Tanta es la fuerza y “ola López Obradorista”, que el PAN (no se diga el PRD) y los partidos locales, como el PAS, se han visto mermados en fuerza e intención de voto. Héctor Cuen, pese a ser respaldado en su aspiración al Senado por el PAN-PRD-MC-PAS, tiene dificultades para sumar adeptos, aparte de los negativos que ha generado el exrector por sus excesos, la corrupción y el control corporativo que ejerce en la UAS. ¿O no?



La fuerza que el PAS tenía, aparte de estar sustentada en el uso ilegal de dinero y recursos de la UAS, está disminuida. No logran embonar ni generar empatía con la mayoría de los sinaloenses por el desprestigio que acarrean desde su origen, por sus excesos, pero, sobre todo, porque López Obrador y Morena están imparables. ¿O no?



DISPUTA AL SENADO. Es probable que los abanderados de Morena logren la mayoría en el Senado; aunque falta ver el acarreo de priistas y los operativos el día de la elección. Sin embargo, el llamado de López Obrador para apoyar a todos sus candidatos ha tenido efecto favorable a ellos. No necesariamente es positivo lo del “carro completo”, menos si en Morena llevan algunos candidatos con malos antecedentes. No obstante, hay una “Ola Pejista” que ayudará a todos los candidatos de Morena. ¿Será?