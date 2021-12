Disputa por plazas entre sindicato y Sepyc, nuevo frente de Rocha Moya.

¿Otro frente? La Sección 53 del SNTE tronó contra la titular de la Sepyc, Graciela Domínguez. El líder magisterial Fernando Sandoval anunció que rompían relaciones con la Sepyc en tanto siga entrometiéndose en asuntos sindicales. Y exigió respeto a la Sección 53. El fondo es la asignación de plazas. Las consideradas de “personal de apoyo”, son manejadas por la Sección 53. Pero ahora Graciela Domínguez está entregando plazas que ya estaban asignadas. Sandoval precisó que “las políticas educativas les tocan a ellos y la política laboral al sindicato”. También acusó que los acuerdos que existían con anteriores administraciones no se están respetando. Por separado, la titular de Sepyc, Graciela Domínguez, respondió por medio de un comunicado. En el documento destaca que lo único que pide la Secretaría es respeto y que no haya exigencias, ni amenazas y tampoco pretendan sustituir las funciones de la institución. Por experiencia, cuando dos partes en pugna se quejan de la falta de respeto de uno y otro, quiere decir que el problema es mayor de lo que las partes ventilan públicamente. Indican que se están dando con todo. Pareciera que la indicación de Graciela Domínguez es pegarle al sindicato con el argumento de tratar directamente con la base magisterial. El pleito puede crecer.

Rocha Moya le avienta gasolina. Sin contar con toda la información del rompimiento entre la Sección 53 del SNTE y la titular de Sepyc, el gobernador Rubén Rocha Moya respondió a la advertencia de rompimiento: “Pues que lo rompa. Ellos de por sí traen esa actitud”. Parecería que Rocha Moya le echó gasolina al tema con esa expresión. Porque debió de haber sido informado de que el líder de la Sección 53, Fernando Sandoval, horas antes había declarado que confiaba en el gobernador, a quien le había solicitado su intervención. Y sí, Rocha Moya al abordar el tema que dijo no estar bien enterado del mismo, Sandoval le había solicitado una reunión. ¿Otro nuevo conflicto? No sabemos. Pero ya se tuvo uno de consecuencias que aún no se alcanzan a medir en los 24 días de ingobernabilidad en Mazatlán, la virulenta respuesta hacia Melesio Cuen en Mazatlán y la descalificación que Rocha Moya lanzó contra el líder del PAS en Sinaloa, Juan Carlos Estrada. Y apenas van un mes y una semana de los seis años de la actual administración.

Que no son mil 300, son mil 600. Los créditos que anunció el gobernador para resolver los temas de aguinaldos y pago a proveedores deberían de ser mostrados sus respectivos contratos para transparentar el tema. Y ahora dicen que no serán mil 300 millones, sino mil 600 los millones que serán pedidos a crédito. Los bancos son otra cosa. El gobierno de Rocha Moya tendrá que dar garantía en el pago. ¿Y qué creen que será la garantía? Pues las participaciones federales del próximo año. Otro tema que debería de ser revisado es que legalmente el gobierno no debe solicitar créditos para gasto corriente. Es decir, pago de nómina, aguinaldos, por ejemplo. Solo podrá pedir créditos para inversión. ¿Dónde están los diputados?

Circo navideño. Decenas de adultos mayores acudieron ayer a recibir sus tarjetas Bienestar, donde recibirán el apoyo del Gobierno Federal. Y sí las entregaron y se tomaron fotos. Pero las tarjetas no están activadas. Podrán usarse hasta enero. Y como no hay Banco del Bienestar en Mazatlán, tendrán que utilizarlas con otros bancos pagando una comisión. Pero eso sí, Gabriela Peña Chico, del DIF Mazatlán, y una enviada del gobernador armaron todo un circo de la entrega de esa tarjeta.