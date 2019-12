División en Congreso podría afectar aprobación de presupuesto 2020

El presupuesto 2020... La propuesta de presupuesto de ingresos y egresos del Ejecutivo Estatal habrá de llevarse al Pleno este lunes. Hasta hoy, y de acuerdo con la dirigente del Congreso, Graciela Domínguez, la propuesta está en manos de la Comisión de Hacienda. Ya revisada en esa instancia, será llevada ante el Pleno mañana. Muchos han comenzado a especular sobre el aumento de impuestos que vienen. Y llegan a apuntar el de “Pro-Educa”, que ya existe pero que se plantea aumentarlo. Habría que ver si otros impuestos al consumo de alcohol a las casas de apuestas se aumentan como está sucediendo en otros estados del país. En el tercer piso hay tranquilidad. Se tiene confianza de que ahora sí, los diputados analicen las propuestas, las evalúen de acuerdo con la ley y se imponga el conocimiento por encima del interés personal o de grupos. Con un Congreso fracturado por la división que impera en la mayoría morenista, es de esperar que haya jaloneos. Pues lo que apoye el grupo de la dirigente Graciela Domínguez podría tener puntual respuesta con el grupo que hace algunas semanas la desconoció como dirigente, para después “recular”. No sin antes de dejar la advertencia de que a la hora que ellos quieran Domínguez se va. En ese escenario, el Gobierno del Estado le apuesta a que hora sí, los diputados actúen con inteligencia, mesura y apegados a la ley.

Ambulantes invaden el centro de Mazatlán... Nunca como hoy el comercio informal apareció por diversos rumbos del centro de Mazatlán. La celebración de Navidad y Año Nuevo atrajo a un considerable número de vendedores ambulantes, y otros no tanto, que se quedan establecidos, provocando una competencia desleal al comercio organizado. El dirigente de la Cámara de Comercio de Mazatlán, Jesús Sandoval, comentó ayer que se tuvo una reunión previa con el oficial mayor, Javier Lira, a quien se le hizo ver que hay vendedores que dejan vehículos apartando lugar las 24 horas, por lo que no se pueden considerar como ambulantes. El dirigente de los comerciantes organizados dijo que hoy habrá de realizar un recorrido por el centro de la ciudad para cuantificar el número de vendedores informales y los daños que puedan ocasionar al comercio organizado. Hay que precisar que hasta hoy, la Canaco Mazatlán es el único organismo de la iniciativa privada del puerto que ha mostrado su apoyo al alcalde Luis Guillermo Benítez. Este incidente pudiera cambiar la situación.

Diferente... El senador Mario Zamora estuvo en la cárcel. El video que circuló así lo encabezaba. Y lógico fue que atrapó la atención de todos. Se trató de una invitación y reto para que acudiera al penal de Felipe Ángeles, en Ahome, no solo a saludar a los internos, sino también a jugar una “cascarita” de basquetbol. En el video, Zamora no solo se presenta a jugar con los internos, aprovecha también para platicar con algunos de ellos que mandan mensajes a sus familiares y amistades pidiéndoles que los visiten. Que no son malos. Solo tomaron decisiones y camino equivocados. El video sin duda es novedoso pues no solo habla de la intención de difundir sus actividades fuera del Senado, sino además toca un tema por demás importante que es el abandono familiar en el que se encuentran muchos internos del penal. El senador Mario Zamora es uno de los aspirantes a convertirse en candidato por la gubernatura de Sinaloa. Falta mucho todavía. Pero es saludable aprovechar los tiempos fuera del Senado para “tocar base”.