¿A QUÉ VINO OSORIO? No se ocupa ser adivino para saber que Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, vino por la condición de emergencia que enfrenta dicho partido y sus aliados en la contienda por la Presidencia de la República.

Tan mal van las cuentas para José Antonio Meade, que los aliados del PRI-PANAL y el Verde “se ponen los moños” respecto a cerrar filas en algunos estados y municipios, en particular en Sinaloa, el Verde le vendió cara la candidatura a Irma Tirado en el Distrito 1, y en el Distrito 2 para la diputación federal el Panal le quitó la candidatura a Marcos Osuna y se la dio a Rubén Félix, candidato que no goza de las simpatías del gobernador, según dicen.

Osorio vino a intentar “darles oxígeno”, y exhortarlos a que cierren filas, porque realmente la situación que enfrentan los del PRI es de emergencia; Meade no ha crecido en intención de voto, más bien ha decrecido, según algunos sondeos de opinión; lo que significa que la estrategia trazada por Enrique Peña Nieto no funcionó.

Eligieron a un candidato que no tenía militancia priista, creyendo que con ello lo librarían del descrédito y rechazo que hay contra el presidente Peña y el PRI, pero no ha sido así, al revés, Meade no ha podido remontar el lejano tercer sitio de preferencias electorales; la cercanía con Peña Nieto lo jala hacia atrás; además, su equipo de campaña y él mismo no lucen, no embonan bien con la mayoría, no proyectan ni generan confianza.

Si siguen como van, la derrota del tricolor es segura; como nunca el PRI está en apuros y en crisis. ¿O no?

Osorio vino a exhortarlos a que se unan, pero la división en los políticos es común, la disputa por el poder los divide. Según dicen, ni siquiera Mario Zamora y Rosa Elena Millán se coordinan como deben; además, el gobernador tiene sus cercanos y no todos los candidatos son de sus simpatías, aparte de las diferencias históricas que han existido entre algunos de los abanderados del tricolor. ¿Será?

DIVISIÓN PARTIDISTA. La división no es exclusiva del PRI, Héctor Melesio Cuen arrancó la campaña por su lado, ni siquiera el nombre de Silvia Treviño, su compañera de fórmula para el Senado, figura en sus espectaculares, mucho menos en su campaña; Cuen rema para su propio beneficio, trae una campaña ostentosa, pero parece que va solo, como si le estorbara el PAN y sus candidatos. ¿O no?

Aparte, según dicen, por los rumbos de la UAS los candidatos del PAS promueven el voto cruzado, sabedores de la ola favorable a AMLO, incitan a votar por Morena a la Presidencia y por el Senado a Cuen. ¿Será?

Otro que incita al voto cruzado es Manuel Clouthier, sabe de la presencia que ha ganado su hermana Tatiana como coordinadora de campaña de AMLO, por ello, sin decirlo explícitamente, busca favorecerse de los adeptos a López Obrador; y Tatiana lo promueve.

Expresamente llama a votar por AMLO y por Manuel Clouthier, candidato independiente al Senado en Sinaloa, lo cual seguramente no es del agrado de Rocha Moya y de Imelda Castro, sin embargo, públicamente no se atreven a contradecir a Tatiana. ¿Será?

EN ESPERA DEL DEBATE. A lo mejor no logra mover la intención del voto, no obstante, hay interés de cómo se van a comportar los candidatos a la Presiden-cia en el debate; todos van contra el puntero. ¿O no?